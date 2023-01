“Senza gioco, non mi piace”: Roma, il durissimo attacco gela Mourinho

Duro attacco nei confronti di Mourinho. Il giornalista è chiaro nei confronti del tecnico della Roma: “Preferirei Ancelotti!”

La Roma è riuscita ad agguantare in extremis il pari contro il Milan grazie alla rete di Abraham. Un risultato che, oltre logicamente a servire alla classifica giallorossa, è anche un favore a Napoli e Juventus che possono direttamente beneficiare di due punti guadagnati sui rossoneri.

Nonostante il risultato positivo il gioco di Mourinho continua ad essere oggetti di diverse critiche tanto che, al solo ipotizzare di un suo possibile approdo sulla panchina della nazionale brasiliana, il giornalista carioca Pato Moure, intervenuto ai microfoni di TVPlay.it ha messo le cose in chiaro.

“Mourinho come CT del Brasile è una notizia che circola solo in Europa.” ha chiarito il giornalista. “Qui in Brasile queste notizie non arrivano. Il Brasile sembra disposto a prendere un allenatore straniero, ma il nome di Mourinho circola molto poco in Brasile. Si parla di altri profili come Ancelotti e Guardiola. Oppure, se si vuole percorrere la soluzione ‘in patria’ c’è Abel Ferreira che è portoghese ma allena il Palmeiras.”

Mourinho, niente Brasile: “Nome che qui circola poco”

Pur ammettendo quindi che il Brasile potrebbe optare per una scelta storica, quella di un CT non brasiliano, Moure dichiara come Mourinho non sia tra i primi nomi che sono venuti in mente ai vertici della federcalcio brasiliana. Una decisione che il giornalista condivide e appoggia in quanto anche lui preferirebbe altri profili rispetto all’attuale tecnico della Roma.

“Il calcio che oggi Mourinho fa alla Roma non mi piace.” ha continuato Moure. “E’ una squadra disorganizzata, fa soffrire troppo, senza gioco. Sinceramente preferirei vedere Ancelotti sulla panchina del Brasile. Lo ritengo superiore a Mourinho a livello di gioco.” Sull’ipotesi Zidane invece niente da fare: “Un’ipotesi durata poco. Lui voleva la Francia, aspettava la Francia. Ma alla fine hanno confermato l’attuale CT, quindi dovrà ancora attendere. Il suo qui in Brasile è stato un nome che è durato davvero molto poco.”