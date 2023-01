“Lukaku riposerà anche domani”: Inter, Inzaghi netto dopo il Parma

A fatica l’Inter è riuscita a conquistare, davanti al pubblico di San Siro, i quarti di finale di Coppa Italia ai danni del Parma: le considerazioni di Inzaghi sul match.

Nonostante sia martedì e l’appeal della competizione (ahinoi) non sia il più elevato, il pubblico di casa non ha fatto mancare all’Inter sostegno. In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma di Gigi Buffon, a San Siro sono accorsi circa 40.000 spettatori. Un dato probabilmente record per tale torneo.

Il primo tempo tuttavia non è stato generoso con gli spettatori nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa fuori fase e disattenta, al punto da aver creato una sola occasione da gol e aver subito quello di Stanko Juric a dieci minuti dalla fine. Il ritmo è cambiato nella seconda frazione di gioco, quando il Parma ha ceduto il pallino del match ai padroni di casa.

L‘Inter ha potuto contare sul solito Lautaro Martinez, che ha siglato l’1-1 necessario per passare ai tempi supplementari. Lì ci ha pensato il difensore Acerbi al 110′ a chiudere la sfida siglando il gol necessaria. L’Inter trionfa e va avanti nella competizione.

Inter-Parma 2-1, le dichiarazioni di Inzaghi nel post partita

Al termine della gara, ad analizzare il risultato e la performance è stato Simone Inzaghi ai microfoni di ‘SportMediaset’. Di seguito le dichiarazioni: “Tutti hanno visto cos’è accaduto a Monza con quel gol di Acerbi… Oggi partita difficile, potevamo muovere meglio la palla. Abbiamo preso gol sul loro unico tiro in porta, ma da chi gioca di meno ho ricevuto buone risposte. Avrei evitato 120 minuti ma sapevamo che sarebbe stata complicata come con l’Empoli, guardiamo avanti con fiducia”.

Sulla condizione di Romelu Lukaku, costretto a dare forfait in Coppa Italia per un problema fisico, il tecnico ha dichiarato: “Per noi lui è importantissimo. Lo abbiamo voluto tanto, ha subito questo infortunio. Si tratta di una cosa nuova per cui ha avuto problemi nel gestirlo. Era rientrato davvero bene, poi c’è stata questa complicazione. Riposerà anche domani, in seguito cercheremo di riportarlo alla migliore condizione. Si tratta di un valore aggiunto. Con lui avremmo quei punti in più che ci mancano in campionato”.