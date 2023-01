Inter, Lukaku rischia di diventare un problema per Inzaghi?

Inter, ancora uno stop inaspettato per Romelu Lukaku. Adesso mister Simone Inzaghi ha un problema? Le ultime in casa nerazzurra.

L’Inter di Steven Zhang, dopo il pareggio a sorpresa contro il Monza, deve fare i conti con l’ennesima situazione spinosa che vede coinvolto Romelu Lukaku. L’attaccante del club nerazzurro, dopo aver saltato quasi tutta la prima parte di stagione, è volato in Qatar per i Mondiali col Belgio per poi fare ritorno a Milano. Dopo altri giorni di attesa finalmente il centravanti è tornato a disposizione dell’allenatore in occasione del match contro il Napoli, alla ripresa del campionato.

I problemi, però, sembrano essere appena iniziati. Nuovo problema fisico all’improvviso e Simone Inzaghi stavolta è spazientito davvero. Un’infiammazione al ginocchio lo costringerà a saltare il match di Coppa Italia contro il Parma in programma questa sera alle ore 21:00. Ma in realtà i problemi adesso sembrano essere ben altri.

Calciomercato Inter, riscatto Lukaku: le ultime

A queste condizioni, con uno stato di salute forma decisamente precario, difficilmente Beppe Marotta e Piero Ausilio riscatteranno il cartellino del giocatore belga. Nemmeno giunti al giro di boa del campionato, le garanzie ed il minutaggio accumulato sono davvero troppa poca roba per convincere il club lombardo a mettere mano al portafoglio.

E poi, con un Edin Dzeko in forma super, vero e proprio trascinatore dell’attacco durante i mesi di assenza di Big Rom, serve davvero questo Lukaku? Il bosniaco, nonostante la carta d’identità, ha dato garanzie e tenerlo in panchina per alternarlo con l’ex Chelsea e Lautaro Martinez sembra davvero riduttivo e poco gentile. In ogni caso, le riflessioni in casa Inter sono aperte. Lukaku, a queste condizioni, rischia di diventare un vero e proprio problema per Simone Inzaghi, costretto a sacrificare giocatori in forma pur di concedergli minutaggio.

Out contro il Parma ed a rischio per il prossimo turno di Serie A 2022/2023 contro l’Hellas Verona: il suo rendimento, almeno per il momento, rischia davvero di non convincere nessuno.