Marocco, dopo il Mondiale c’è l’incredibile divieto: l’annuncio

Drastica decisione per il Marocco, dopo la grande partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022, a causa dei conflitti politici in Africa.

Il Marocco è stata la grande rappresentante del mondo arabo-africano ai Mondiali di Qatar 2022. La sua prova di forza e talento l’ha condotta fino al quarto posto nella competizione, portando la maggior parte degli appassionati a strizzare l’occhio se non addirittura tifare per Hakimi & co. in un momento storico per il Nordafrica.

Le buone notizie potrebbero essere terminate il giorno dell’ingresso trionfale di giocatori e staff nella capitale Rabat per festeggiare i traguardi raggiunti. Questo perché non luminose appaiono le prossime prospettive, ovvero quelle per la Coppa d’Africa Under-17.

La Reale Federazione Marocchina di Calcio, infatti, ha annunciato che la Nazionale di categoria non prenderà parte alla competizione a causa dei conflitti con l’Algeria, che ospiterà la competizione, la quale ha chiuso il suo spazio aereo.

Coppa d’Africa Under-17, il Marocco rinuncia a causa dei conflitti con l’Algeria

Una notizia che può impattare sopratutto chi non ha seguito le recenti vicende fra le due realtà. Quella calcistica ha riguardato la decisione di oscurare, da parte dell’Algeria, le sfide del Marocco in Qatar e la causa è politica. Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentate le tensioni legate all’annosa questione di alcuni territori nel Sahara Occidentale e le relazioni diplomatiche fra i due paesi sono ferme dall’agosto del 2021. Il calcio, specchio della società, ne paga le conseguenze.

Al di là di una decisione motivata da una ferma presa di posizione, il Marocco ha stabilito di assentarsi dalla Coppa d’Africa Under-17 alla pari di Egitto, Tunisia, Camerun e Uganda perché si considera che il torneo sia “contaminato” dall’Algeria. E più semplicemente non c’è modo di raggiungere tramite aereo la nazione. La Federazione marocchina aveva provato nel dicembre 2022 a sollecitare un viaggio da Rabat a Constantine attraverso la linea aerea ufficiale della squadra, ovvero la Royal Air Maroc, ma non è mai giunta una risposta. Il tempo limite è scaduto, poiché i sorteggi sono previsti per domani 13 gennaio 2023. Sarà una situazione del tutto straordinaria e per la prima volta in 30 anni, l’organizzazione del torneo sarà obbligata a cambiarne il formato per le assenze copiose e le tensioni elevate.