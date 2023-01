Milan, incontro programmato col Real Madrid: Maldini vuole chiudere l’affare!

Mossa decisiva di Paolo Maldini per chiudere l’affare. Pronto l’incontro con il Real Madrid per arrivare alla svolta definitiva.

Il Milan si prepara ad un prosieguo di stagione molto intenso, dove l’obiettivo primario è quello di non perdere terreno sul Napoli e combattere per lo Scudetto fino alla fine della stagione. La Juventus si è rifatta sotto in maniera importante, mentre l’Inter pare ormai defilata rispetto alle prime della classe. Mancano ancora tante partite, c’è la Champions da giocare ed in generale la squadra di Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di darsi per vinta già in questa fase del campionato.

Lo sguardo, duque, è rivolto al futuro. Breve e lungo termine. Si, perchè se è vero che le questioni di campo restano prioritarie e bisogna ragionare step by step, c’è anche molto attenzione su quella che sarà la prossima sessione estiva di calciomercato. Alla fine di questa stagione bisognerà risolvere diverse situazioni interne, e chiarire il destino di alcuni giocatori ad oggi nel parco giocatori gestito da Stefani Pioli.

Milan, mossa decisiva di Maldini: incontro programmato col Real Madrid

Maldini si sta muovendo preventivamente, e ci sono già degli incontro in programma – come riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – con il Real Madrid. Paolo Maldini, infatti, vuole lavorare in maniera celere per risolvere la situazione legata a Brahim Diaz, giocatore sempre più centrale all’interno delle economie di gioco di Stefano Pioli.

Il dirigente rossonero, dunque, incontrerà i colleghi spagnoli per cercare di raggiungere un punto di svolta. Il Milan vuole tenere il giocatore, e lo stesso Brahim vorrebbe restare in quel di Milano dopo tre anni di prestito. Cosa serve per chiudere tutto? Maldini non vuole chiudere l’acquisizione del giocatore a titolo definitivo.

Allo stesso modo, però, il club rossonero cercherà di abbassare la valutazione del giocatore portandola al di sotto dei 22 milioni di euro, cifra pattuita per chiudere il trasferimento a titolo definitivo di Brahim in maglia rossonera. Quello che sembra chiaro, però, è che Maldini ha chiaro l’obiettivo da raggiungere.