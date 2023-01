“Rinnovi, adesso basta…”: Milan, Pioli irritato dopo il 2-2

Il Milan ha di fatto perso due punti contro la Roma sul finale di gara, ma c’è anche un’altra situazione a tenere banco in casa rossonera.

Il Milan, quindi, ha giocato questa sera contro la Roma. Una gara che ha lasciato l’amaro in bocca, oltre a due punti lasciati per strada. Perché i giallorossi non si sono arresi e i rossoneri si sono fatti sorprendere. A San Siro c’era un ospite d’eccezione, con una situazione che tiene banco in casa Milan.

Il Milan, quindi, è andato in vantaggio grazie ai gol di Kalulu e di Pobega. Ma a questi hanno poi risposto prima Ibanez e poi Abraham. La squadra di José Mourinho, quindi, ha riagganciato il pareggio sul finale.

A parlare di quanto avvenuto in campo è stato allora Stefano Pioli, nel post-partita ai microfoni di ‘Dazn’. Non è mancata poi la risposta piccata del tecnico rossonero in merito al discorso rinnovi di mercato. Ospite d’eccezione a San Siro è stato il padre di Rafael Leao, che parlerà con la società del rinnovo. Il pensiero di Pioli a riguardo.

Milan, dopo il pareggio contro la Roma arrivano le parole di Pioli: il suo pensiero sui rinnovi di Bennacer e Leao

Bennacer e Rafael Leao stanno tenendo il Milan con il fiato sospeso. Perché in ballo ci sono i loro rinnovi di contratto. Il primo sembra essere più vicino all’accordo, prolungandolo fino al 2027 e aumentando l’ingaggio a 4 milioni di euro circa. Per il secondo cresce l’ottimismo perché sembra che l’offerta da 7 milioni di euro dovrebbe essere accettata. Come riferito da ‘Dazn’.

A tal proposito, di fronte a queste possibilità, ha parlato proprio a ‘Dazn’ Stefano Pioli: “Non so se rinnoveranno, fosse per me smetterei di parlare di infortuni e rinnovi. Per i contratti c’è chi ne sta parlando. Io vedo i miei ragazzi felici. Anche sugli infortuni, appunto, sinceramente non lo so chi riuscirò a recuperare. Spero di sì, che qualcuno rientri, ma stasera non ho certezze. Si giocherà tanto ma stiamo bene. Speriamo di recuperare qualcuno”.