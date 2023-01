Djuric, l’agente: “Aveva bisogno di tempo, il Verona non ha mai voluto cederlo”

Noi di SerieAnews.com abbiamo intervistato in esclusiva Vittorio Sabbatini, agente dell’attaccante dell’Hellas Verona Milan Djuric.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata da pochi giorni ed i club di Serie A studiano le mosse da fare per rinforzarsi. Non solo nelle parti alte della classifica, ma anche nella zona retrocessione dove c’è un’agguerrita concorrenza. Una delle squadre in crescita è senza dubbio il Verona, che, nell’ultimo turno di campionato, è tornato con una fondamentale vittoria. Il club veneto ha cambiato guida tecnica e la coppia composta da Zaffaroni e Bocchetti ha cambiato e non poco. Nelle ultime gare il Verona ha puntato sul giovane Kallon ed il centravanti Milan Djuric. Il giocatore bosniaco ha tra l’altro segnato una rete fondamentale nel primo match del 2023 a Torino.

Noi di SerieAnews.com abbiamo ascoltato in esclusiva Vittorio Sabbatini, agente del calciatore Djuric ed abbiamo parlato riguardo le prospettive future del suo assistito. Ecco le sue parole: “Giocatore incedibile con il nuovo tecnico? Per prima cosa voglio specificare che il Verona non ha mai manifestato interesse di lasciare andare via il calciatore. Finalmente il giocatore sta trovando spazio e di certo è un motivo d’orgoglio, siamo più coinvolti”.

Poi l’agente ha proseguito: “Poco feeling con Cioffi? No, semplicemente lui ha fatto scelte tattiche differenti. Certo, c’era qualche perplessità sul poco spazio per il calciatore, ma bisogna capire che i giocatori con una certa stazza hanno bisogno di tempo e soprattutto devono giocare per acquisire il giusto rendimento. Obiettivi Verona? Ovviamente ora è la salvezza. Forse ad inizio stagione l’obiettivo era una salvezza più tranquilla, ma ora la squadra trova invischiata a lottare”.

Non solo Djuric, le ultime sul mercato e su un nuovo ‘craque’

Sabbatini ha inoltre commentato i pochi acquisti in questa prima fase del calciomercato ed ha riferito: “Credo che questo si tratti di un mercato di riparazione, le squadre devono intervenire sul mercato solo se e quando serve. Anche per questo nessuna finora ha fatto grandi cambiamenti, inoltre i calciatori forti costano e le squadre che li hanno cercano di trattenerli”.

Infine una parola su qualche giocatore della Serie A che ha stupito: “Non ce ne sono molti, non vedo tanti grandi fuoriclasse, ma un giocatore che mi ha colpito è Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Mi ha stupito in positivo e credo che in futuro potremmo associargli questo epiteto di fuoriclasse”.