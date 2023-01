Serie A, la Cremonese esonera Alvini: il sostituto

Dopo la sconfitta contro il Monza, la Cremonese ha deciso di esonerare mister Alvini e ha già scelto il sostituto.

La classifica parla chiaro e lascia poco spazio all’interpretazione: la Cremonese vive una stagione di tremenda difficoltà. La formazione è ultima in classifica e nelle recenti cinque giornate ha totalizzato un solo punto, con quattro sconfitte consecutive a corredo. Lo scontro di campionato col Monza, che invece è a metà del cammino e protagonista di un ottimo esordio nel massimo campionato italiano, è stato fatale per mister Alvini.

La società grigiorossa ci ha ragionato alcune ore dopo il 2-3 ed è giunta alla decisione di esonerare l’allenatore col fine di dare una scossa alla squadra e diversificare il progetto tecnico in corso.

Nella serata di sabato è arrivato il comunicato ufficiale, che informa da parte della dirigenza “di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano”.

Cremonese, è ufficiale: Alvini esonerato, arriverà Ballardini

Le dichiarazioni di Alvini a ‘DAZN’ dopo la sconfitta di campionato sapevano già di rassegnazione, sebbene senza perdere la speranza, perché a suo dire c’era stata comunque una reazione nell’atteggiamento del gruppo. Ad esempio, il tecnico aveva affermato: “Viene meno la fiducia quando non ci sono i risultati, ma la squadra ha sempre lavorato. Io l’ho sempre sentita mia, sono grato alla Cremonese. Sono un professionista e so che non è andata benissimo, ma abbiamo mostrato comunque identità. Sono a disposizione, la squadra è viva e ce la può fare”.

Evidentemente le certezze dell’allenatore non erano le medesime della società, che ha optato per l’esonero. Al posto di Alvini dovrebbe giungere nelle prossime ore Davide Ballardini ed essere in panchina per il match di Coppa Italia di martedì prossimo contro il Napoli. Secondo ‘SportMediaset’, le parti sono a lavoro costante per trovare un accordo quanto prima. Non dovrebbe mancare molto, soltanto gli ultimi dettagli e poi Ballardini sarà pronto a rimettersi in gioco, ufficialmente.