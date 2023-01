Inter, Inzaghi lascia perplessi tifosi quando gli chiedono di Lukaku

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro l’Hellas Verona.

L’Inter supera di misura la pratica Hellas Verona. Con questo successo i nerazzurri agganciano la Juventus al terzo posto in classifica e si portano ad una sola lunghezza da Milan secondo in classifica. Merito della rete nei minuti iniziali di Lautaro Martinez.

E proprio su Lautaro Martinez il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi esordisce ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita: “Lautaro sta facendo molto bene. Anche prima del Mondiale. Gli sto chiedendo molto, in questo momento abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni davanti, ma sta facendo benissimo.”

Lautaro c’è, Lukaku no. Sull’attaccante belga e sul suo recupero Inzaghi è chiaro: “Quest’anno abbiamo fatto una scelta di riportare qui Lukaku. Purtroppo, come accaduto con Brozovic, ci stanno mancando. Sappiamo cosa più dare, l’abbiamo visto in qualche spezzone, ma poi si sono messi gli infortuni. Speriamo possa migliorare di allenamento in allenamento. Brozovic e Handanovic sicuro non recuperano per la Supercoppa, Lukaku vediamo.”

Inter, Simone Inzaghi sulla corsa Scudetto: “Se guardiamo gli ultimi mesi…”

Il discorso si sposta poi sulla corsa Scudetto con l’Inter distante 10 punti dal Napoli capolista. Inzaghi è chiaro: “Il Napoli ha avuto un percorso costante incredibile, non era mai successo. Noi siamo in ritardo, dobbiamo cercare di vincerle il più possibile. Dopo la vittoria contro di loro abbiamo avuto uno stop contro il Monza. Ma oggi ci siamo ripresi, dobbiamo continuare così per cercare di recuperare.”

Alla domanda sul fatto se ci fosse rammarico per la situazione di classifica, Inzaghi fa notare che l’Inter è in un ottimo momento di forma: “C’è rammarico per alcuni punti persi, ma negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo vinto otto partite su dieci. Abbiamo perso solo contro la Juve e pareggiato contro il Monza. Il percorso del Napoli fa passare in secondo piano il nostro momento di forma.”