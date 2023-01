Milan, doppio sorriso per Pioli in vista del Lecce: torna anche Origi

La sfida tra Lecce-Milan potrebbe far tornare il sereno in casa rossonera. Di fatto, come confermato da Pioli in conferenza stampa, il Milan potrebbe recuperare alcuni infortunati per la trasferta di Via del Mare

Il Milan è pronto a riabbracciare Origi e Kjaer. Come confermato da Pioli in conferenza stampa, i rossoneri potranno contare nuovamente sull’attaccante belga e sul centrale difensivo danese. L’ex Liverpool, dopo i recenti problemi muscolari sembrerebbe aver ritrovato la migliore condizioni fisica e fare ritorno nell’elenco dei convocati. Pioli potrebbe chiamarlo in causa solamente nel corso della ripresa. Stesso discorso per Kjaer, tornato a disposizione, ma l’ex Roma e Palermo partirà dalla panchina.

Kjaer potrebbe subentrare nel corso della ripresa per ritrovare condizione, ritmo partita e minutaggio, ma tutto dipenderà dall’andamento della gara, la quale si preannuncia decisamente scorbutica e colma di insidie. Ritornando al capitolo Origi, invece, l’attaccante belga potrebbe far ritorno in campo nel corso del secondo tempo a prescindere dal risultato parziale. Pioli potrebbe utilizzarlo come vice Giroud, o addirittura schierarlo al fianco del centravanti francese.

Origi, come già accaduto nella prima parte di campionato, potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo in attacco. Due recuperi fondamentali per Pioli, il quale dovrà fare a meno dello squalificato Tonali. Al posto dell’ex Brescia ci sarà spazio per Pobega, reduce dal gol contro la Roma, prima della beffa finale targata Ibanez-Abraham. Il tecnico rossonero potrebbe concedere spazio anche a Messias, non ancora al meglio, ma ormai totalmente recuperato.

Lecce-Milan, le probabili formazioni e la decisione su De Ketelaere

Difficilmente Pioli si affiderà a De Ketelaere dal primo minuto. Il giovane centrocampista belga, dopo la prestazione insufficiente in Coppa Italia contro il Torino, partirà nuovamente dalla panchina. Al suo posto pronto Diaz, mentre nessuna chance per Adli, il quale potrebbe lasciare i rossoneri già nel corso dell’attuale sessione di calciomercato invernale. Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Milan, match valido per la 18^ giornata di Serie A:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Colombo, Strefezza. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli