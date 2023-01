Inter, sì allo scambio Depay-Correa? L’annuncio non lascia dubbi

Avverrà o non avverrà lo scambio Depay-Correa fra Barcellona e Inter? A dire le cose come stanno è proprio l’agente del calciatore.

Una rete di Lautaro Martinez ha concesso all’Inter il trionfo in occasione della gara di campionato contro l’Hellas Verona. Un risultato importante, che dà fiducia in vista del prestigioso impegno in Supercoppa italiana proprio contro l’arcirivale Milan nella cornice dello stadio King Fahd International di Riyadh, in Arabia Saudita.

Simone Inzaghi insieme alla squadra s’impegnerà al massimo per consegnare il primo trofeo stagionale in palio alla società e ai tifosi nerazzurri, mentre la dirigenza si mantiene attenta per ciò che concerne le due prossime settimane, quelle conclusive del calciomercato di riparazione di gennaio.

Tra una gara e un risultato, infatti, le indiscrezioni non mancano. La più recente è giunta dalla Spagna ed ha del clamoroso. In Catalogna suppongono che possa avvenire uno scambio fra Joaquin Correa e Memphis Depay.

Scambio Correa-Depay, l’agente dell’olandese: “Niente Inter”

Dell’attaccante 28enne olandese si era parlato giù durante la scorsa estate, poiché sondato dalla Juventus ma alla fine Depay è rimasto al Barcellona. Inoltre con la maglia della propria Nazionale ha partecipato ai Mondiali di Qatar 2022, offrendo ottime prestazioni. Una vetrina importante, se si considera che il suo contratto con i blaugrana è in scadenza e ciò apre a diverse opportunità. La situazione di Joaquin Correa invece è diversa, poiché l’Inter crede molto in lui e Inzaghi ne è professionalmente innamorato. Il contratto d’altronde sarà in essere fin al 2025.

Come stanno allora le cose? Le ha chiarite Sebastien Ledure, agente di Memphis Depay, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare le indiscrezioni in merito all’asse Barcellona-Inter e il possibile scambio Depay-Correa: “Non ci sono negoziazioni in corso per portare Depay in nerazzurro. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilità sulla quale stiamo discutendo”.