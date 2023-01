Roma, altro che rinnovo: Juventus e Inter lo vogliono gratis

La Juventus e l’Inter hanno messo nel mirino il prossimo colpo di mercato da concretizzare: la Roma è avvertita, l’addo resta possibile.

La Juventus e l’Inter, in questa sessione invernale del mercato, resteranno alla finestra. Entrambe, infatti, non possono permettersi particolari esborsi alla luce della difficile situazione finanziaria in cui si trovano. Entro gennaio, quindi, andranno in scena al massimo colpi low-cost tesi a consolidare le rose attuali. Discorso differente, invece, a giugno. Periodo in cui i club proveranno a rivoluzionare l’organico e prendere un giocatore della Roma.

Sia i bianconeri che i nerazzurri a fine stagione potrebbero lasciare andare un gran numero di giocatori. La Vecchia Signora, ad esempio, dirà addio ad Alex Sandro e Juan Cuadrado legati alla società fino a giugno ed entrati, da tempo, nella parte crepuscolare della loro carriera. Tutto da definire, poi, il futuro di Andrea Rugani e Federico Gatti il quale, fin qui, non ha convinto del tutto l’ambiente. La Beneamata, invece, rischia di dover ricostruire l’intero pacchetto arretrato.

Milan Skriniar, come noto, non ha ancora risposto alla proposta di prolungamento ricevuta dall’amministratore delegato Beppe Marotta. Un ulteriore confronto tra il manager e l’entourage dello slovacco andrà in scena nei prossimi giorni, al rientro da Riyad, ma intanto le parti continuano ad essere distanti. In scadenza ci sono anche Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio mentre Alessandro Bastoni è finito nel mirino del Tottenham. La loro posizione verrà analizzata a stretto giro di posta. Ad ogni cessione, in ogni caso, corrisponderà un acquisto. Ecco perché la Juventus e l’Inter hanno iniziato a seguire Chris Smalling.

Smalling nel mirino della Juventus e dell’Inter

La Roma da diversi giorni ha avviato la trattative riguardante il suo rinnovo tuttavia i vari contatti andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nella distanza tra offerta e richiesta. Il direttore generale Tiago Pinto, infatti, ha messo sul piatto un accordo fino al 2025 a 2.5 milioni netti più vari bonus. Un importo, questo, inferiore rispetto allo stipendio attualmente percepito dall’inglese (3.5).

Le interlocuzioni, come detto, proseguiranno ma intanto la Juventus e l’Inter, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Nicolò Schira, hanno provveduto ad avviare i colloqui con il suo procuratore. I prossimi, quindi, saranno giorni decisivi. La Roma spera di convincerlo a restare ancora nella capitale, ma la questione è ancora aperta.