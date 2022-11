Calciomercato Roma, dubbi sul futuro di Smalling: l’agente svela tutto

La Roma pensa a come affrontare al meglio la seconda parte di stagione, approfittando della pausa per i Mondiali: le novità di mercato.

La Roma, in pausa come le altre di campionato, vuole approfittare di queste settimane di stop che ha davanti a sé per comprendere come rientrare al meglio in campo dopo i Mondiali. Ragionamenti mirati, in questo senso, vengono portati avanti anche sul mercato. Le ultime novità su un affare in particolare.

La Roma, dopo la fine della prima parte di stagione chiusa con qualche difficoltà, vuole ricaricare le pile per tornare in campo nella condizione migliore. Il club giallorosso, nel frattempo, ragiona però anche in ottica mercato.

A tal proposito, novità sono arrivate in merito all’eventuale rinnovo di contratto di Chris Smalling. Il difensore è prossimo alla scadenza ma con il club ancora non sono stati avviati discorsi per un possibile prolungamento. A parlare perciò è stato il suo agente.

Calciomercato Roma, l’agente di Smalling parla del futuro: il contratto è in scadenza nel 2023, ecco le novità

Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “L’agente di Smalling rende noto che la Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto del giocatore. E il contratto è in scadenza nel giugno 2023“.

James Featherstone ha poi anche aggiunto: “Il giocatore è focalizzato sul fare del proprio meglio per la Roma e sul continuare con le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo”.