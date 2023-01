Scossone in Serie A, la Salernitana esonera Nicola: è ufficiale

Fatale la sconfitta di ieri sul campo dell’Atalanta: la Salernitana ha scelto di esonerare Davide Nicola, è ufficiale

La Salernitana ieri ha perso sul campo dell’Atalanta per 8-2. Una sconfitta durissima da digerire per la proprietà, che ha scelto di esonerare ufficialmente Davide Nicola. Una decisione particolare, che merita di essere contestualizzata. L’allenatore, ormai ex granata, è stato l’artefice della clamorosa salvezza della scorsa stagione insieme a Walter Sabatini. E dopo l’allontanamento del direttore, Iervolino ha scelto di affidarsi a Morgan De Sanctis. Ha speso oltre 40 milioni di euro la scorsa estate, per dei giocatori che non si stanno esprimendo a grandi livelli.

L’ambizione della Salernitana era quella di disputare un campionato tranquillo, piuttosto che utilizzare il defibrillatore fino alla fine come la scorsa stagione. I granata non portano a casa una vittoria da ottobre, certo. Ma c’è stata una sosta iniziata a metà novembre fino al 4 gennaio. E in più, il distacco dal terzultimo posto era di 9 punti. Non proprio pochi, considerando le difficoltà che ha la Sampdoria nel portare a casa delle vittorie significative.

Salernitana, ufficiale l’esonero di Nicola

Di seguito, il comunicato ufficiale della Salernitana: “La Società comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali”. Bisogna anche ricordare che i granata oltre a essere a +9 sul terzultimo, sono anche a -5 dal nono posto occupato dal Torino. Insomma, è vero che è arrivata una pesante sconfitta contro l’Atalanta e che si vive un periodo negativo, ma la sensazione è che Nicola poteva ricevere più tempo per migliorare le cose.

Anche perché si parla comunque di un allenatore che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere bravissimo. Al posto di Nicola, la Salernitana starebbe valutando diversi nomi: Roberto D’Aversa, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici. Poi c’è un outsider, Walter Mazzarri, che Morgan De Sanctis conosce benissimo avendolo avuto come allenatore nei suoi anni al Napoli.