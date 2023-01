L’Atalanta avvisa la Juventus: 8 gol rifilati alla Salernitana, Allegri trema?

L’Atalanta scalda i motori in vista del prossimo turno contro la Juventus. Allegri trema dopo l’ultima goleada subita al Maradona?

Otto reti in novanta minuti, con una prestazione tanto clamorosa quanto roboante. L’Atalanta che travolge la Salernitana in questa domenica di Serie A è davvero incontenibile, con gli uomini di Gian Piero Gasperini che hanno fatto un sol boccone della formazione campana. Brutto capitombolo per l’undici allenato e guidato da Davide Nicola, che adesso trema in vista del prossimo turno: la sua panchina rischia un ribaltone.

A tremare, però, non è soltanto l’allenatore della Salernitana. Anche Massimiliano Allegri non dorme sogni tranquilli in vista della prossima giornata di campionato. Non perché la sua panchina sia a rischio come quella del suo omologo granata, piuttosto per il dover fronteggiare un’Atalanta tornata nuovamente in forma smagliante. L’8-2 che la Dea ha rifilato quest’oggi ai campani è un chiaro messaggio alla Vecchia Signora e alle altre avversarie per la qualificazione in Champions League: ci sono anche gli uomini di Gasperini.

Verso Juventus-Atalanta, Allegri spera di ritrovare la miglior difesa: il messaggio della Dea è preoccupante

Allegri lo sa bene, tanto che ha sempre inserito l’Atalanta nel calderone delle pretendenti al titolo sin da inizio stagione. E ora che la Dea è tornata a macinare calcio, gol e spettacolo, il tecnico di Livorno è chiamato a ritrovare la miglior difesa. La sua Juventus è reduce da una batosta storica, dove ha rimediato cinque reti al Maradona. E affrontare subito dopo una squadra che ne ha rifilati otto alla sua ultima avversaria, non è un segnale incoraggiante.

Per questo anche i tifosi della Vecchia Signora incrociano le dita. Mentre il Napoli continua a scappare in vetta alla classifica, le vittorie di Inter, Lazio e Atalanta hanno riaccorciato ulteriormente la classifica a ridosso della qualificazione in Champions. E il match tra bergamaschi e juventini è di nuovo scontro diretto per entrambe le formazioni. Uno scontro diretto al quale Gasperini e i suoi arriveranno a mille, mentre i loro equivalenti bianconeri con tanti dubbi e criticità da risolvere dopo la preoccupante disfatta del Maradona.