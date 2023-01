Inter, addio Skriniar: Marotta si arrende, c’è già il sostituto

L’Inter ormai si prepara all’addio di Milan Skriniar in estate. Spunta il nome per sostituire il difensore slovacco.

Di quello che sarà il futuro di Milan Skriniar si parla ormai da mesi. Un tira e molla che già in estate poteva portare all’addio del difensore slovacco, che invece è rimasto alla corte di Simone Inzaghi per continuare ad onorare i colori nerazzurri dopo stagioni di grandi successi come quella dello Scudetto. Eppure, non accenna a spegnersi il chiacchiericcio mediatico attorno ad uno dei difensore più monitorati d’Europa.

Si, perchè Skriniar di fatto è seguito da alcuni top club importanti. Basti pensare al Paris Saint Germain che già in estate avrebbe volentieri messo le mani su un giocatore di assoluto valore. Beppe Marotta la scorsa estate è riuscito a trattenerlo, anche se il futuro resta tutto da scrivere.

Il rinnovo, ad oggi, non è arrivato. Si sono susseguite voci di vario tipo riguardo la volontà del giocatore di trovare finalmente un punto di incontrare, ad altrettante indiscrezioni sulla vicinanza di un accordo. Ad oggi nulla è stato reso ufficiale e sembra addirittura che ci si stia avvicinando a quello che sarà un addio a giungo.

Inter, addio Skriniar: il sostituto è una vecchia conoscenza

Milan Skrniar e l’Inter, tra pochi mesi, potrebbero concretamente dirsi addio. Ad oggi niente lascia pensare ad un prolungamento, ed anche i tifosi pare si siano ormai rassegnati a vederlo partire. Lo stesso Beppe Marotta si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. La gestione di questa situazione, almeno al momento, va verso una sole direzione: l’addio di Skrniar.

Ma come prevede di cautelarsi l’Inter? Secondo quanto riportato dall’agente FIFA Gabriele La Manna, nel corso della diretta di ‘calciomercato.it’ ai microfoni di ‘TvPlay’ su Twitch, ci sarebbe già il nome di colui che dovrebbe andare a prendere il posto di Skriniar. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, e per meglio dire di Milano.

Stiamo parlando di Tiago Djalò, difensore che nel 2019 fu strappato al Milan dallo Sporting Lisbona per poi essere girato al Lille nell’operazione che ha poi sancito l’arrivo definitivo di Rafael Leao in rossonero. Anche il Napoli è stato vicino al giocatore negli scorsi mesi, ma ad oggi l’Inter avere delle intenzioni serie.

Marotta conta di poter chiudere l’affare per una cifra attorno ai 10 milioni di euro o poco più. Djalò si è ben messo in mostra con la maglia del Lille, protagonista di un percorso di crescita importante che ha colpito lo stesso Marotta.