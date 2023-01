Mourinho, il ‘guasta feste’: un ex Roma lo punge pubblicamente, c’è la frecciata

Mourinho sempre al centro delle critiche per il suo operato alla Roma in questa stagione. Ora arrivano anche le critiche di un ex giallorosso.

Una stagione di alti e bassi in casa Roma. Il settimo posto in classifica è una forte delusione per la società, viste anche le spese della scorsa estate, e il gioco stenta a decollare. In tutto questo, il clima continua a essere poco sereno, specialmente dopo le notizie di stamattina di ‘Tuttosport’, che parla di cessione del club. E a tutto questo ci si è aggiunta poco fa una frecciatina da un ex fresco fresco.

Mourinho d’altronde si trova nell’occhio del ciclone fin dalla scorsa annata. I risultati altalenanti e il gioco poco spettacolare, a dispetto del valore assoluto della sua rosa, continuano a portargli critiche. L’anno scorso, la conquista finale della Conference League bastò a calmare per un po’ le acque, ma in questa stagione i problemi si sono puntualmente ripresentati.

La sua Roma ha solo l’ottavo attacco del campionato (anche se la difesa è la quarta migliore della Serie A), nonostante Dybala e Abraham. Fin qui la società ha soddisfatto quasi tutte le sue richieste sul mercato, ma tutti si aspetterebbero qualcosa di più dall’allenatore più pagato d’Italia. Mourinho, infatti, coi suoi 7 milioni netti all’anno è, assieme a Massimiliano Allegri, il primo di questa speciale classifica. Alle sue spalle, Simone Inzaghi percepisce 2 milioni in meno, e il campione d’Italia Pioli addirittura 3.

“Un’avventura meravigliosa fino a che non è arrivato lui”: la sparata contro Mourinho

A parlare contro il tecnico portoghese, sempre meno ‘Special One’, è stato Gonzalo Villar, fresco di cessione al Getafe, dopo una prima parte di stagione poco convincente in prestito alla Sampdoria. Il 24enne centrocampista spagnolo era arrivato dall’Elche per 5 milioni nel gennaio 2020, e presto aveva scalato le graduatorie della rosa giallorossa. Nella stagione 2020/2021, agli ordini di Paulo Fonseca, era arrivato addirittura a essere titolare nella Roma.

Poi le cose sono bruscamente cambiate: dalle 47 presenze di quell’anno è passato alle 6 di quello successivo. Cosa è successo? È arrivato José Mourinho, semplicemente. Villar lo ha detto nella sua ultima intervista a ‘Cope’: “Stavo vivendo un’avventura meravigliosa e fenomenale a Roma, fino a che non è arrivata una certa persona. Lo conoscete tutti. Non vorrei però parlare di lui. Mi ha fatto vivere momenti difficili”. Ad ogni modo, avventura finita in giallorosso: Villar è al Getafe in prestito, ma il suo contratto con la Roma scade a fine giugno.