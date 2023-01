La Roma vince con Dybala, ma Mourinho non si placa: “Sono tutte bugie…”

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto nel post partita a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina.

La Roma supera 2-0 la Fiorentina e rilancia le sue ambizioni europee, portandosi a soli tre punti dalla zona Champions League. Gara decisa dalla doppietta di uno straripante Dybala su doppio assist di Tammy Abraham.

E proprio su Dybala arrivano gli elogi del tecnico giallorosso José Mourinho che, nel dopo partita ai microfoni di DAZN, racconta un retroscena sull’argentino. “Dopo il Mondiale era previsto che lui tornasse a gennaio.” ha rivelato Mourinho. “Io però, in vista del Bologna, gli avevo chiesto di tornare il 29 così da poter allenarsi ed essere a disposizione. Il 27 dicembre mi arriva una telefonata e mi dice che il 28 era a Roma per allenarsi. Questo per farvi capire che ragazzo straordinario a Dybala.”

Non solo Dybala, Mourinho ha ottime parole anche per i giovani che in questo periodo stanno dando un grande contributo alla Roma: “Bove è uno che morde, che corre, che gioca. È molto intelligente, mi va piacere che stia emergendo. Ma con lui anche altri giocatori. Abbiamo giocatori giovani con grandi qualità. Dobbiamo farli crescere. Sono esempi di calciatori che ci possono aiutare a crescere perché hanno qualità.”

Mourinho sul mercato: “Purtroppo non siamo quel tipo di club”

Tema centrale dell’intervista il calciomercato: il ds Pinto ha dichiarato che difficilmente ci saranno altri movimenti. Mourinho su queste parole prova a chiudere ogni possibile discorso: “Il direttore è stato molto chiaro, non ci saranno movimenti. Certo, ogni allenatore vorrebbe una squadra con fondi illimitati, ma qui non è così. Con Pinto non ci sono problemi, sono tutte bugie. Abbiamo un rapporto onesto.”

Nel finale d’intervista però il tecnico portoghese si lascia però comunque andare ad una piccola frecciatina sulla rosa: “Giochiamo i calciatori che abbiamo. Ci sono allenatori che possono fare un calcio di qualità, altri che hanno più difficoltà a fare questo. Non possiamo giocare a quattro perché c’è tanta gente che non può giocare a quattro. Ma io devo nascondere i problemi di questa Roma.”