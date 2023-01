Juventus, Milan e non solo su Kiwior: ecco quanto vuole (tanto) lo Spezia

Kiwior è uno dei pezzi pregiati del mercato in Serie A, con diversi club sulle sue tracce. Ma lo Spezia ha richieste molto elevate per lui.

Jakub Kiwior è uno dei giocatori più interessanti in chiave mercato del campionato italiano. Il difensore classe ‘2000 ha ricevuto offerte importanti già dalla scorsa estate ma lo Spezia ha deciso di resistere, con l’idea anche di valorizzarlo attraverso i Mondiali a cui ha partecipato con la sua Polonia.

Lo Spezia continua nella strategia dell’attesa, il Borussia Dortmund la scorsa settimana ha offerto 22 milioni di euro ma il club ligure ha rifiutato la proposta del club tedesco. Dimostrazione che anche davanti a un’offerta così generosa, la società ligure non intende fare sconti, e ha le idee chiare sul valore del difensore polacco.

A soli 22 anni, Kiwior viene da due stagioni da titolare in Serie A, in cui fornito prestazioni di valore crescente. Le sue caratteristiche tecniche e atletiche ne fanno un giocatore molto richiesto in Europa, e la giovane età indica grandi potenzialità future. Ecco perché, dopo aver attirato l’interesse di varie big della Serie A, il polacco è arrivato a stuzzicare anche società straniere. Per lui potrebbe scatenarsi una vera asta, con la Spezia chiaramente ben lieto se il prezzo si alza.

Lo Spezia resiste per Kiwior, vuole (molto) di più

L’obiettivo è incassare 30 milioni di euro, lo Spezia preferirebbe tenerlo fino a fine stagione, è una squadra in crescita come dimostrano i cinque punti in tre partite contro Atalanta, Lecce e Torino. L’idea del club ligure è non privarsi di un perno della difesa a stagione in corso, il bottino di nove punti in vantaggio sulla zona retrocessione è importante ma non basta per essere tranquilli.

Lo Spezia si fa forte dell’interesse di quattro club di spessore internazionale che sono pronti a lottare per assicurarsi Kiwior in estate: la Juventus, il Milan, l’Atletico Madrid e il Lipsia. Il Borussia Dortmund non ha rilanciato e non dovrebbe farlo ma la situazione di Kiwior va monitorata, può accadere ancora di tutto.