Rayo Vallecano, Dimitrievski fa sognare: il portiere meglio di Courtois e Oblak

Il Rayo Vallecano di Dimitrievski è una delle squadre rivelazioni dell’ultima stagione. I numeri dell’estremo difensore sono ottimi.

Il Rayo Vallecano è una delle squadre rivelazioni dell’attuale Liga. Il piccolo club iberico sta sorprendendo tutti e, nonostante ad inizio stagione si parlasse dell’obiettivo salvezza, il club è a soli due punti dalla zona valida per la qualificazione europea. Gran merito di questi risultati vanno all’esperto e molto interessante portiere macedone Dimitrievski.

Sono ormai anni che il calciatore è una pedina fondamentale del club ed anche quest’anno i suoi numeri sono straordinari. Nell’ultimo match di campionato il Rayo ha vinto di misura il Real Valladolid, chiudendo con un 1 a 0 di misura. Dimitrievski è stato tra i migliori in campo ed ha contribuito alla vittoria dei suoi, ora il piccolo club madrileno è davvero vicino alla lotta per l’Europa.

Anche noi italiani conosciamo bene Dimitrievski. Il calciatore è stato uno dei protagonisti della semifinale nei Playoff Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, il match che eliminò ufficialmente la nazionale di Roberto Mancini dalla qualificazione per i Mondiali. Ora è il Rayo a sognare e con questo estremo difensore ne ha tutto il diritto.

Rayo Vallecano, Dimitrievski da record

In questa stagione la difesa, compresa la porta, è stata uno dei punti forti del Rayo Vallecano di Dimitrievski. L’estremo difensore macedone ha mantenuto l’imbattibilità del club spagnolo per ben sei partite in questa stagione, ed ha fatto meglio di portieri come il portiere del Real Madrid Courtois e per il portiere sloveno Oblak. Dimitrievski è sempre più una bandiera del club iberico.

Con 133 presenze con la maglia del Rayo Vallecano l’estremo difensore è il quarto straniero con più presenze nella storia del club. Il calciatore ha una media di parate e interventi decisive superiori a quelle di Courtois e Oblak e Dimitrievski è sempre più la stella del club. I tifosi amano sempre più il calciatore e i suoi numeri sono speciali. Nel prossimo match di campionato il Rayo ospiterà la Real Sociedad ed i tifosi sognano l’ennesima impresa.