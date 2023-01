Supercoppa, Milan e Inter si sfidano in Arabia: quanto guadagna la vincitrice

Questa sera sarà Derby di Milano tra Milan e Inter per la Supercoppa Italiana: quanto guadagnerà chi vincerà il trofeo.

Quest’anno la Supercoppa Italiana significherà anche Derby di Milano. A Riyadh, in Arabia Saudita, sono infatti approdate nelle scorse ore le squadre di Milan e Inter. Non una sfida qualunque quindi quella prevista questa sera alle ore 20:00, perché in palio c’è un trofeo e la possibilità di un guadagno economico maggiore rispetto a chi uscirà sconfitta dal big match.

L’Inter, quindi, scenderà di nuovo in campo anche in questa stagione 2022/23 per contendersi la Supercoppa Italiana. Nella scorsa edizione è riuscita ad ottenere la vittoria, e il trofeo, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Mentre quest’anno dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli.

Non sarà perciò un big match qualsiasi, ma significherà anche Derby di Milano. Questo porta sempre con sé una buona carica di tensione e, con l’obiettivo di fare del proprio meglio, i due tecnici stanno lavorando sulla migliore formazione da schierare. Ma a quali guadagni porterà questa gara? Ecco le cifre.

Supercoppa Italiana, ecco quanto guadagnerà chi vincerà il trofeo nel Derby tra Milan e Inter

La Lega Serie A, dopo gli anni difficili legati alla pandemia, ha deciso di riprendere la tradizione di giocare questo tipo di gara fuori dai confini nazionali. Le due squadre sono perciò volate in Arabia Saudita e ciò ha comportato anche un compenso di un certo tipo a livello economico.

Il montepremi complessivo è infatti di 7,5 milioni di euro, tra i più ricchi di sempre per la Supercoppa Italiana. Il 10% di questa somma sarà destinato alle casse proprio della Lega Serie A, in accordo con il Ministro dello Sport del Paese ospitante.

La restante parte, invece, sarà divisa appunto tra Milan e Inter. Con la differenza che chi alzerà al cielo il trofeo prenderà circa 500mila euro in più rispetto al club che si arrenderà alla sconfitta. In sostanza, quindi, la vincente otterrà circa 3,4 milioni di euro. L’altra circa 2,9 milioni di euro.