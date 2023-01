Juve, per Allegri si avvicina l’ora ‘X’: da qui cambierà ogni cosa

Si avvicina un momento molto importante per la Juve e per Massimiliano Allegri: da qui cambierà tutto per l’allenatore.

Per la Juventus i margini di errore, in relazione a quella che secondo alcuni è la rimonta ancora viva per lo Scudetto, si sono ridotti ai minimi termini. La squadra di Max Allegri non può più sbagliare se vuole concretamente interpretare il ruolo di anti-Napoli ancora da qui al termine della stagione. La sconfitta contro gli azzurri è stata troppo netta, al punto da creare non poche preoccupazioni in tutto l’ambiente bianconero, al netto di quelle che sono state le otto vittorie consecutive che hanno preceduto il big match.

L’allenatore della Vecchia Signora è ben consapevole di quello che dovrà essere l’impegno ed il carico di lavoro per cercare di restare sul pezzo, sia sotto il punto di vista fisico ma anche mentale. Già stasera sarà importante darà uno scossone nella partita di Coppa Italia contro il Monza. Le eliminazioni di Milan e Napoli danno modo anche alla Juventus di guardare a questa competizione con un pizzico di malizia in più.

Juve, si avvicina l’ora ‘X’: i tre rientri decisivi

Uno degli elementi che ha contraddistinto la prima parte di stagione della Juventus sono stati senza dubbio gli infortuni. Alcuni dei giocatori che avrebbero dovuto interpretare ruoli decisivi in casa bianconera, hanno visto pochissimo il campo nella prima parte della stagione. Eppure, sembra stia per sorgere una nuova alba in quel di Torino.

Una vera e propria ora ‘X’, che potrebbe risultare decisiva per i prossimi mesi. La Juventus ha già avuto modo di recuperare – sperano in casa bianconera per lungo tempo – Angel Di Maria, che anche contro il Napoli ha dimostrato di essere un giocatore troppo importante per Allegri.

Ma ci sono altri tre rientri, che saranno decisivi per il prosieguo della stagione. Come riportato oggi da ‘Tuttosport’, infatti, per Cuadrado, Vlahovic e Pogba si prepara il ritorno in campo. Quest’ultimo, soprattutto, non ha praticamente mai giocato e potrebbe rappresentare la vera arma in più per Allegri. I primi due, invece, sono valori importanti per l’undici titolare, ed averli cambia ovviamente anche le dinamiche sul rettangolo di gioco. Con l’Atalanta – si legge – potrebbe già rientrare Pogba, mentre la sfida col Monza è quella cerchiata di rosso sul calendario. Da qui cambierà tutto.