La Juventus ha scelto l’erede di Szczesny: i dettagli

La Juventus punta l’indice sull’erede di Szczesny in vista del prossimo futuro. La società bianconera starebbe lavorando attentamente su due profili. Non è escluso che Cherubini possa intensificare i contatti per il nuovo portiere già nel corso della prossima sessione estiva

Chi sarà il nuovo portiere della Juventus e il futuro erede di Szczesny? La Juventus starebbe già valutando attentamente due profili, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo solamente nel corso della prossima estate. Tutto dipenderà dai piani della nuova proprietà e dal futuro dell’estremo difensore polacco. La sensazione è che Szczesny resterà alla Juventus anche per la prossima stagione, ma i bianconeri proveranno a bloccare il suo erede per la stagione 2024-2025.

Il primo nome nella lista di Cherubini risponde al nome di Vicario, autentica rivelazione dello scorso campionato e anche di quello in corso. Il portiere dell’Empoli potrebbe vestire la maglia della Juventus cucendosi addosso la “carica” di erede di Szczesny. Sicurezza, margini di miglioramento notevoli e assoluta affidabilità, aspetti che avrebbero fatto già innamorare la dirigenza bianconera.

Come detto, tutto dipenderà dal futuro di Szczesny, il quale difficilmente lascerà Torino in estate, soprattutto dopo il recente rendimento da leader assoluto. Non solo Vicario: la Juventus continua a monitorare molto attentamente anche Carnesecchi. L’attuale portiere della Cremonese, in prestito dall’Atalanta, piace particolarmente a Cherubini, ma Vicario, al momento resta in cima ai desideri bianconeri.

Juventus: dall’erede di Szczesny al riscatto di Paredes

La Juventus valuterà attentamente anche il capitolo cessioni. McKennie e Rabiot potrebbero lasciare i bianconeri in estate, ma tutto dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in casa bianconera. Punto interrogativo anche sul futuro di Di Maria e Cuadrado. L’esterno argentino, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e lascerà Torino in estate a parametro zero.

Stesso discorso per Cuadrado, mentre massima attenzione alla situazione Vlahovic. La Juventus potrebbe aprire clamorosamente alla cessione dell’attaccante serbo dinanzi a un’offerta irrinunciabile da oltre 90 milioni di euro. In bilico anche il riscatto di Paredes: l’argentino proverà a convincere la nuova dirigenza nel corso della seconda parte della stagione.