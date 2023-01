Kean e Chiesa trascinano la Juventus ai quarti: Monza KO in Coppa Italia

Juventus-Monza, ottavo di finale di Coppa Italia, si è appena conclusa. Dopo novanta minuti di battaglia passano i bianconeri.

La Juventus di Massimiliano Allegri esce con una vittoria dal match di Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino. Il club bianconero, grazie ai gol di Moise Kean e Federico Chiesa, archivia la pratica e strappa un pass per i quarti di finale del torneo italiano. Niente da fare per la formazione brianzola che torna a casa a mani vuote. Eliminata la squadra biancorossa dopo una buona prestazione.

Può esultare Max Allegri che, dopo la clamorosa sconfitta contro il Napoli di Luciano Spalletti, torna al successo in una match piuttosto importante. A poco servono gli sforzi della squadra di Palladino, in ginocchio sotto i colpi di Moise Kean e Federico Chiesa.

Juventus-Monza, la sintesi del match di Coppa Italia

Ad aprire le danze ci ha pensato Moise Kean. L’attaccante della Juventus, dopo soli otto minuti di gioco, riesce a mettere in rete il primo pallone del match. Il gol è frutto di una giocata nata dai piedi di Fagioli che serve sulla destra McKennie: il centrocampista americano mette al centro un pallone preciso per Kean che, solo al centro dell’area, colpisce di testa ed insacca il pallone alle spalle di Cragno.

Poco dopo, al minuto 24’ Valoti pareggia i conti. Corner battuto da Colpani che è preciso per Valoti: di testa anticipa McKennie e trafigge l’incolpevole Perin. Nel secondo tempo di gioco annullato un gol a Moise Kean: l’esultanza dell’attaccante si strozza in gola a causa di una posizione di offside. La bandierina è alta ed il gol viene annullata dal direttore di gara. Sul finale di gara sale sugli scudi Federico Chiesa. L’esterno bianconero fa fuori un paio di avversari, si porta il pallone sul destro e con un tiro a giro insacca il pallone alle spalle del portiere avversario. Nulla da fare per la difesa del Monza che non può far altro che guardare il pallone finire in rete.