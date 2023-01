Felipe manda ai quarti la Lazio: battuto il Bologna, attesa per Juve-Monza

La Lazio vince gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie a una rete di Felipe Anderson: Bologna ko. Adesso Juve-Monza

Gli ottavi di finale di Coppa Italia fin qui hanno regalato diverse sorprese. Le eliminazioni di Milan e Napoli su tutte, che hanno perso rispettivamente contro Torino e Cremonese che sono approdate ai quarti. Vincere non è mai semplice, nemmeno in un giorno della settimana, molto freddo di gennaio, apparentemente con poco senso. Anche la Lazio ha sofferto, ma ha comunque battuto il Bologna. Un 1-0 che, tra l’altro, è lo stesso punteggio con il quale Roma e Fiorentina sono andate avanti.

A decidere la sfida è stato un gol di Felipe Anderson nel primo tempo, su assist dell’immortale Pedro. Maurizio Sarri resta in corsa su tre fronti, c’è anche la Conference League che diventa un obiettivo vista la caratura delle avversarie e un campionato da portare avanti. Martedì la partita con il Milan che dirà tanto sulla stagione della Lazio, soprattutto a quale posizione potranno aspirare i ragazzi di Sarri.

Lazio-Bologna 1-0, decide Felipe Anderson

La rete di Felipe Anderson permette anche alla Lazio di guardare con tranquillità la partita tra Juventus e Monza. Chi vincerà, infatti, sfiderà i biancocelesti ai quarti. Juve-Lazio se dovesse vincere la squadra di Allegri, Lazio-Monza all’Olimpico se i bianconeri dovessero capitolare dopo i cinque gol presi a Napoli. C’è tanta attesa, già due sfavorite hanno battuto Milan e Napoli, permettendo alla Roma di avere un sorteggio agevole nel cammino alla finale.

Il Bologna si è giocato tutte le sue carte a disposizione, non ha mai tirato in porta, ma è sempre stato bravo a restare in partita fino alla fine. Alla ricerca di uno ‘scherzetto’ negli ultimi minuti che però non è riuscito. Il prossimo turno vedrà i rossoblù ospitare la Cremonese lunedì prossimo, alle prese con la ‘cura’ Ballardini dopo l’esonero di Alvini. Questa sera verrà completato il quadro completo dei quarti per una competizione che, è bene ricordare, dà poche possibilità alle squadre medio-piccole di andare avanti.