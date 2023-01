Milan, ora è vera crisi: altro che scudetto, Pioli deve cambiare obiettivo

La sconfitta in Supercoppa distrugge le certezze in casa Milan. I campioni d’Italia, guidati da Stefano Pioli, sono chiamati a reagire.

Nella serata di ieri si è disputata la Supercoppa italiana tra Inter e Milan, una sfida che ha certificato ancora una volta il momento totalmente differente dei due club. Da un lato i nerazzurri hanno vinto il primo trofeo della stagione, un netto 3 a 0 che ha sancito la superiorità cittadina di Calhanoglu e compagni. I campioni d’Italia invece stanno vivendo un momento nero ed il 2023 di Pioli è stato finora a dir poco drammatico.

Il club rossonero è stato eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto di misura in casa contro il Torino di Juric. La squadra ha provato una reazione in campionato, ma non è andato oltre il 2 a 2 al ‘Via del Mare’ di Lecce. I campioni d’Italia sono spariti ed il Milan non è più quella squadra che regalava spettacolo nella scorsa stagione.

Con Maignan assente per infortunio le stelle della squadra Theo Hernandez e Leao sono distanti anni luce dal rendimento della scorsa stagione e il calciomercato non ha funzionato. Da De Ketelaere ad acquisti ‘minori’ come Adli, Vranckx o Dest, il mercato è stato finora inutile e la società ha perso tra l’altro un uomo chiave come Franck Kessie, mai realmente sostituito. L’Inter gongola con la squadra in netta ripresa, i rossoneri sono al limite ed ora viene uno dei momenti più caldi della stagione.

Milan, altro che scudetto: la Champions è il vero obiettivo?

Siamo al 19 Gennaio e il Milan è atteso ora da un calendario ‘di fuoco’. La squadra è ancora seconda in classifica, ma più che lo scudetto il vero obiettivo è la Champions League e i rossoneri devono guardarsi dietro, a partire proprio dall’Inter, rivale illustre concittadina e attaccata ad un solo punto di distacco. Le prossime gare saranno fondamentali per il futuro del club.

Martedì i rossoneri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico ed un eventuale ko sarebbe drammatico in chiave classifica. Successivamente la squadra dovrà ospitare un Sassuolo in netta crisi e a caccia di punti, poi dopo testa al derby, un nuovo derby dove poter ripartire. Un calendario nel prossimo mese abbastanza complicato, il Milan nel mezzo dovrà sfidare anche il Tottenham di Antonio Conte e la squadra deve reagire al più presto. Lo scudetto al momento è una chimera, il vero obiettivo del club è guardare indietro e salvare almeno il fondamentale obiettivo Champions.