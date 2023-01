Calhanoglu gela il Milan: “3-0, li abbiamo mandati a casa, li abbiamo mangiati”

Dopo il successo della sua Inter contro il Milan, Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato tutti.

Dopo la vittoria dello scorso 4 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti, l’Inter è riuscita ad alzare al cielo anche la Supercoppa Italiana. I nerazzurri, infatti, hanno battuto questa sera a Riad il Milan di Stefano Pioli con un secco 3-0.

Sin dai primi minuti della partita, di fatto, si è vista la supremazia del team guidato da Simone Inzaghi. L’Inter, infatti, è passata in vantaggio con Federico Dimarco già al 10’. Il Milan non è sceso letteralmente in campo, considerando che prende il secondo gol da Edin Dzeko appena dieci minuti gol.

I rossoneri hanno tentato una sorta reazione nei minuti iniziali della seconda frazione di gara, ma ogni discorso è stato chiuso dal bellissimo gol segnato da Lautaro Martinez al 77’. Gli ultimi minuti della partita, di fatto, sono stati controllati dalla ‘Beneamata’. Per Simone Inzaghi quello di stasera è il terzo trofeo da quando si siede sulla panchina dell’Inter.

L’allenatore nerazzurro, nell’immediato post partita, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘SportMediaset’: “Siamo stati lucidi, abbiamo fornito una prestazione perfetta. Dopo la qualificazione raggiunta agli ottavi di finale di Champions League, questo di stasera è il secondo obiettivo centrato. E’ un piacere vedere giocare questi ragazzi”.

Inter, Calhanoglu contro il Milan: “Li abbiamo mandati subito a casa”

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “Se questo trofeo ci può dare la spinta anche per recuperare in campionato? Assolutamente sì, ma ci vogliamo godere questa coppa. Vincere così contro il Milan in una finale è stato davvero bellissimo”.

A far rumore, tuttavia, non sono state le parole di Simone Inzaghi, ma quelle di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, a ‘SportMediaset’, ha dato più di una frecciata al suo vecchio club: “Se questa vittoria contro il Milan vale di più per me? Preferisco sempre stare zitto, è stato pesante vedere qualcosa che non mi aspettavo. Li abbiamo mandati subito a casa con questo 3-0. Abbiamo mangiato il Milan”.

Anche Edin Dzeko, sempre a ‘SportMediaset’, ha mostrato tutta la sua gioia per il successo contro il Milan: “Abbiamo giocato una grandissima partita. I ragazzi sono stati splendidi sin dai primi minuti. Terzo trofeo con la maglia dell’Inter? Sono molto felice, ma spero di poterne vincere ancora. Quanti anni ho? 22 (ride, ndr). Il mio futuro in nerazzurro? Non pensiamoci, ora dobbiamo festeggiare il successo di questa sera”.