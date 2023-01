Calciomercato Inter, ancora guai per Marotta: la big piomba sul calciatore

L’Inter può essere ostacolata nel suo piano di calciomercato da una delle squadre più importanti del Vecchio Continente.

Le due squadre di Milano vivono situazioni diametralmente opposte. Il Milan fatica a trovare continuità di risultati e infatti la squadra di Stefano Pioli ha perso l’opportunità, da campione d’Italia in carica, di afferrare il primo trofeo in palio in questo 2023, ovvero la Supercoppa italiana. A Riyadh ha trionfato l‘Inter con Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Il successo ottenuto in campo dai nerazzurri ad oggi non corrisponde a quanto si sta verificando in sede di calciomercato. L’ad Marotta lavora senza sosta insieme al suo staff ma ciò non sempre garantisce risultati poiché la tempestività e le tentazioni sono tante.

Pare che è ciò che sta accadendo per quanto concerne Franck Kessie. L’Inter segue il calciatore da quando era all’Atalanta e anche durante la sua permanenza al Milan. Con i rossoneri si era anche pensato per qualche momento a uno scambio con Matteo Politano, oggi al Napoli, ma l’affare non venne mai approfondito.

Il Chelsea su Kessie: l’Inter rischia la beffa

Durante la scorsa estate l’ivoriano non ha rinnovato col Milan e ha optato per il trasferimento a parametro zero al Barcellona, ma l’avventura potrebbe terminare anzi tempo. Sulle sue tracce non c’è soltanto la società nerazzurra, bensì anche gli inglesi del Chelsea. Dopo aver acquistato il cartellino di Badiashile, Joao Félix, Andrey Santos e Mudryk con anche Madueke in dirittura d’arrivo, i Blues pensano a un ultimo affare per sistemare il centrocampo.

Inizialmente era stato individuato Enzo Fernandez del Benfica, ma quella portoghese è una bottega molto cara e ancor di più dopo che l’ex River Plate si è laureato campione del mondo. Difficile al contempo sottrarre Moises Caicedo al Brighton di De Zerbi, anche perché valutato circa 75 milioni di euro. Allora cosa fare? Secondo ‘The Telegraph’, la soluzione del rebus porterebbe a Franck Kessie, i cui costi sarebbero decisamente più contenuti: 20-25 milioni di euro e il sì del calciatore.