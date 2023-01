Altro che Brozovic, l’Inter aveva offerto un calciatore a sorpresa per Kessie

Inter e Barcellona vicine per motivi di calciomercato, ma il retroscena su Kessie non vedeva coinvolto Brozovic nello scambio: nome inatteso.

A Milano vi ha abitato dal 2017 al 2022, ma nella parte rossonera della città. Si tratta di Frank Kessie, che ha lasciato tra malumori e contestazioni il Milan durante l’ultima estate per trasferirsi al Barcellona. Un affare conveniente per i blaugrana perché concluso a parametro zero e infatti annunciato a inizio luglio, in apertura di calciomercato: trattativa meno complessa forse non poteva esserci.

Eppure c’è una sponda di San Siro che non ha mai smesso di osservare l’ivoriano e si tratta dell’Inter. Da anni sul taccuino della dirigenza è appuntato il nome del calciatore, che Piero Ausilio osserva dai tempi dell’Atalanta. Nell’occasione i cugini di via Aldo Rossi beffarono i concorrenti, ma il destino potrebbe avere in serbo una consolazione. A posteriori.

L’idea Kessie è tornata in auge in casa Inter e negli ultimi giorni ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Barcellona proprio per capire un eventuale termine di scambio/trattativa.

Idea Kessie per l’Inter: scambio con Brozovic? In passato fu un’altra la proposta

I blaugrana cercano di stuzzicare l’Inter proponendogli Kessie al fine di raggiungere un noto obiettivo, vale a dire Marcelo Brozovic. I nerazzurri non si lasciano però abbindolare facilmente. Il calciatore croato è una pietra preziosa, per cui bisognerà essere molto convincenti. La società prende tempo e considera anche fondamentale tanto la volontà di Brozovic che quella di Kessie.

Nel gennaio del 2020, ad esempio, sarebbe potuto avvenire un clamoroso scambio tra Inter e Milan. Nella circostanza infatti furono i rossoneri a informarsi su Matteo Politano, oggi esterno del Napoli, e ci fu un incontro con gli agenti per approfondire la situazione. L’Inter non perse tempo e pensò ad avanzare l’ipotesi contropartita: Politano al Milan soltanto in campo di Kessie. Tra le due società s’instaura un dialogo, ma si conclude ben presto con un nulla di fatto. A distanza di tempo il Barcellona potrebbe chiudere il cerchio. Lo riferisce ‘Grand Hotel Calciomercato’.