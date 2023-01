“Bisogna accettare le conseguenze…”: Juventus, Iervolino è netto

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla penalizzazione inflitta alla Juventus.

La nostra Serie A è stata sconvolta dalla decisione della Corte d’Appello della FIGC di infliggere ben 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Questa sentenza è stata molto dura, visto che la Procura federale aveva chiesto ‘solo’ 9 punti.

A far discutere, oltre al numero di punti tolti alla ‘Vecchia Signora’, è anche il fatto che le altre squadre coinvolte non hanno subito nessuna sanzione. Con questi 15 punti di penalizzazione, la Juventus è crollata letteralmente in classifica, visto che ora si trova al decimo posto con un svantaggio di 12 punti rispetto al quarto posto.

La Juventus ha già annunciato che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che si pronuncerà solo sulla legittimità della sentenza e non sul merito, ma dovrà aspettare la pubblicazione delle motivazioni di questa scelta. Nel frattempo, proprio sulla punizione inflitta alla ‘Vecchia Signora’, bisogna registrare delle dichiarazioni che hanno fatto rumore.

Salernitana, il patron Iervolino sul caso della Juventus: “Bisogna rispettare le regole ed accettare le conseguenze”

Danilo Iervolino, prima del fischio d’inizio della gara tra la sua Salernitana ed il Napoli di Luciano Spalletti, ha infatti rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Cosa posso dire sul caso della Juventus? Il calcio deve avanzare in termini di maturità: bisogna accettare le conseguenze senza strascichi. Bisogna andare avanti e partire da quegli errori per dare il via ad una rivoluzione in questo sport. C’è il bisogno di regole certe e maggiori controlli affinché queste cose non capitino più”.

Queste dichiarazioni del patron Iervolino, di fatto, vanno un po’ in contrasto rispetto alla difesa della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ribadito di essere sorpreso dal fatto di essere stata l’unica squadra punita dalla Corte d’Appello della FIGC. In attesa del ricordo al Collegio di Garanzia del Coni, come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri, la ‘Vecchia Signora’ ha comunque l’obbligo di vincere più partite possibili.