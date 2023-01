Serie A, la classifica con la Juve penalizzata: bianconeri al decimo posto

La Juve di Max Allegri vive ore davvero difficili. Dopo l’1 a 5 del Maradona altre batoste per il club bianconero.

Il mondo del calcio italiano ha ricevuto questa sera l’ennesima grande batosta. La Corte d’Appello della Figc ha sancito una penalizzazione di ben 15 punti alla Juve di Massimiliano Allegri, dopo i risvolti dell’operazione Prisma. La Corte è andata ben oltre le iniziali richieste di 9 punti ed ha dato pesanti sanzioni anche ai dirigenti.

Due anni ad Agnelli e Arrivabene mentre solo 8 mesi per l’ex vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Una situazione molto complicata e che sta vedendo in queste ore diverse reazioni sui social. Subito una bandiera del club come Leonardo Bonucci è intervenuta sui social mentre il grande ex Marchisio non ha affatto gradito la sentenza.

La stagione del club bianconero è stata finora molto complicata e ora per Allegri e i calciatori le cose sono ancora più difficili. Se la squalifica venisse confermata i bianconeri dovrebbero non solo dire addio definitivamente alla lotta scudetto, ma vedrebbero anche l’Europa a forte rischio. Allegri, prima della pesante batosta di Napoli, era reduce da otto vittorie consecutivi ma ora questi risultati potrebbero diventare quasi inutili.

Juve, ora com’è la classifica?

La nuova classifica di Serie A vede ancora il Napoli in vetta nettamente. Il club partenopeo mantiene un vantaggio di nove punti sul Milan e dieci sulla Juventus, ma avrebbe un vantaggio ancora più evidente sulla quarta. O anzi, sulle quarte. Con la penalizzazione del club bianconero, si accende ancora di più la zona Champions League, con Lazio, Roma e Atalanta, tutte quarte a 34 punti e a 3 punti dai nerazzurri.

La nuova classifica è un vero incubo per la Juve ed i suoi tifosi. I bianconeri scivolerebbero, grazie a questo +15, al decimo posto in classifica, fuori dall’Europa e dietro a Fiorentina e Torino. Una situazione sgradevole e che preoccupa sia la società che i giocatori, si attendono novità ma intanto la batosta di stasera è davvero pesante per i bianconeri.