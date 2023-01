Inter, nulla da fare: Marotta lo lascia andare e prepara 40 milioni

Importanti novità di mercato per quanto riguarda la situazione di Milan Skriniar all’Inter. Marotta è pronto a prendere la decisione.

Il calciomercato di gennaio è stato decisamente tranquillo in Serie A. Pochi i movimenti per una sessione che ha visto per il momento quasi esclusivamente movimenti in prestito o tramite scambio alla pari tra calciatori.

In quest’ultima settimana ci potrebbero però essere clamorose sorprese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. C’è la situazione legata a Zaniolo alla Roma, con il calciatore in rotta e con il club giallorosso intenzionato a monetizzare subito. Altra situazione delicata quella di Milan Skriniar.

Nonostante negli scorsi mesi filtrasse ottimismo il rinnovo sembra ormai essere un’ipotesi tramontata. Marotta a questo punto, per non perdere a zero il calciatore, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe cercando di incassare almeno una cifra sui 20 milioni. Non poco, considerando la scadenza vicina e che comunque consentirebbero all’Inter di far respirare il bilancio.

Inter, due i nomi per sostituire Skirinar

A questo punto si aprirebbe però la questione relativa al sostituto di Skriniar. Le ipotesi sono essenzialmente due. Marotta dovrà infatti decidere sulla soluzione low cost o su quella di prospettiva. In quest’ultimo caso il nome caldo è quello di Scalvini dell’Atalanta. I bergamaschi lo valutano però 40-50 milioni e non sono intenzionati a fare sconti.

Decisamente dai costi più contenuti sarebbe invece la pista Tiago Djalò del Lille. Il calciatore è stato già visionato quest’estate quando si pensava che il trasferimento di Skriniar al PSG fosse cosa fatta. Il suo costo si aggirerebbe invece attorno agli 8-9 milioni.