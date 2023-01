Zaniolo-Roma, è rottura: ci prova mezza Premier League

Sul fronte Nicolò Zaniolo, in casa Roma bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

La Roma di José Mourinho ha cominciato nel migliore dei modi il proprio 2023. I giallorossi, infatti, hanno totalizzato sette punti su nove in campionato, portandosi a tre punti dalla zona Champions League. Mentre in Coppa Italia hanno battuto nell’ottavo di finale il Genoa di Alberto Gilardino.

I giallorossi, anche per l’incredibile ko del Napoli contro la Cremonese ai calci di rigore, hanno di fatto un’autostrada aperta per il raggiungimento della finale di Coppa Italia. La Roma, infatti, affronterà prima i grigiorossi nel quarto di finale e poi, in caso di successo contro la nuova squadra di Davide Ballardini, affronterà in semifinale la vincente del doppio confronto la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Torino di Ivan Juric.

Tuttavia, nonostante tutte queste ottime notizie, la sponda giallorossa del Tevere è stata scossa dalla rottura tra il club e Nicolò Zaniolo.

Roma-Zaniolo, il club giallorosso vuole vendere il giocatore in questa sessione di mercato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, le possibilità di un rinnovo del contratto del giocatore italiano sono ridotte all’osso. Quella tra Zaniolo e la Roma è una rottura sia tecnica che di prospettiva.

L’idea del club giallorosso è quella di vendere Zaniolo già nel corso di questa sessione di mercato invernale. La richiesta della Roma per cedere le prestazioni del calciatore è alta: 30-35 milioni di euro. Questa super pretesa della società capitolina è anche figlia che il 15% della cifra incassata andrà all’Inter, visti gli accordi formalizzati al momento dell’acquisto.

Le squadre interessate a Zaniolo, consapevoli della rottura tra la Roma ed il giocatore, stanno cercando di ottenere uno sconto rispetto alla cifra richiesta tramite la proposta del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il club giallorosso rifiuta questo tipo di offerta, visto che accetta la cessione a titolo definitivo o una cessione temporanea con l’obbligo di riscatto.

Tanti club, di fatto, si sono fatti avanti per Zaniolo. In primis c’è il Borussia Dortmund, ma bisogna sottolineare anche l’interesse di mezza Premier League. I club interessati al giocatore italiano, infatti, sono diversi: il Tottenham di Conte e Paratici (tra i più interessati), West Ham, Leicester ed il Leeds. Proprio in quest’ultima, Vigorelli, agente del giocatore giallorosso, ha anche Gnonto come assistito. Alla Roma, al momento, non sono arrivate offerte congrue.

La società giallorossa ha tutta l’intenzione di non farsi imporre le condizioni del mercato. La Roma, con i soldi ricevuti dalla cessione di Zaniolo, andrebbe all’assalto di David Frattesi del Sassuolo, vecchio obiettivo di Tiago Pinto.