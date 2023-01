Inter, la parabola discendente continua: se ne va in Francia

L’Inter celebra la vittoria della Supercoppa Italiana con i suoi tifosi nella sfida contro l’Empoli e intanto completa l’addio di un esubero

L’Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo questa sera nella gara contro l’Empoli. La formazione nerazzurra festeggerà con i suoi tifosi la Supercoppa Italiana conquistata negli scorsi giorni a Riad contro il Milan.

In classifica, i nerazzurri possono tentare di scavalcare almeno momentaneamente i cugini di Stefano Pioli, impegnati domani sera nella difficile trasferta in casa della Lazio. Nel frattempo, il club interista è impegnato sul calciomercato. Un giocatore in queste ore sta ultimando il suo addio al club confidando di trovare un po’ di serenità dopo un periodo ricco di delusioni.

Calciomercato Inter, Ionut Radu passa all’Auxerre: il portiere si trasferisce in prestito in Francia

Esperienza in Ligue 1 per Ionut Radu. La parabola del portiere rumeno prosegue. Il calciatore non sembra trovare pace. Dopo essere rimasto chiuso da Marco Carnesecchi alla Cremonese, il numero uno di proprietà dell’Inter inizia una nuova avventura della sua carriera.

Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, infatti, Radu si trasferisce all’Auxerre con la formula del prestito. Il portiere rumeno sostituirà Costil, che si trasferisce al Lilla come secondo di Chevalier.

L’Auxerre occupa il penultimo posto in classifica ma ieri ha superato il turno nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia battendo per 4-0 il Chamois Niortais. In campionato, invece, sono chiamati a riscattare una striscia negativa che dura da parecchie giornate. Domenica è previsto il confronto interno contro il Montpellier.

In questa stagione, Radu ha giocato dieci partite con la maglia della Cremonese: 9 di Serie A e una in Coppa Italia. In totale, ventuno reti subite. Soltanto in un match è stato capace di mantenere imbattuta la sua porta prima di essere scavalcato nelle gerarchie da Marco Carnesecchi. Il rumeno classe 1997 proverà adesso a rilanciare la sua carriera lasciandosi alle spalle anche l’incubo rappresentato dall’errore della scorsa stagione commesso nella gara contro il Bologna. Un match che ha acuito la sua parabola discendente.