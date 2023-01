Juventus fuori dalla Champions: ecco cosa spaventa gli investitori

La Juventus sta affrontando giorni sicuramente delicati e adesso è spuntato anche un fattore che può spaventare gli investitori.

La Juventus sta affrontando un periodo certamente non semplice e che si prospetta abbastanza lungo. I 15 punti di penalizzazione inflitti al club pesano sulla classifica di Serie A e, se alla fine dei giochi dovessero essere confermati, per i bianconeri sarà quantomeno complicato risalire la china. C’è perciò un fattore adesso che spaventa gli investitori.

La Juventus, quindi, ora come ora appare lontana dalla zona Champions League. La classifica la vede al decimo posto, dietro anche all’Empoli che battendo ieri l’Inter ha avuto modo di compiere il sorpasso ai danni dei bianconeri.

Nulla è ancora stato deciso in via definitiva ma la possibilità che la Juventus non riesca a raggiungere la zona per accedere alla Champions League ora spaventa non poco gli investitori. Da comprendere poi restano anche le mosse della UEFA nei confronti del club. Queste le ultime novità.

Juventus, ecco cosa spaventerebbe gli investitori in caso di esclusione dalla Champions League

Francesco Bertolino, giornalista di ‘Milano Finanza’, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda su ‘TvPlay’ della Juventus e di quello che adesso potrebbe succedere. “Il crollo avvenuto in borsa – ha esordito Bertolino – è dovuto alla penalizzazione che ovviamente allontana la prospettiva della Champions League“.

E da qui la spiegazione di ciò che potrebbe accadere: “Ne risentirebbero i ricavi della Juventus se ciò dovesse accadere. Ora vediamo anche la manovra stipendi cosa comporterà. Poi c’è anche la questione del processo penale“.

“Secondo me – ha rivelato il giornalista in conclusione – il rischio maggiore, percepito anche dalla maggior parte degli investitori, riguarda le eventuali mosse della UEFA. Di conseguenza credo che sia questo il motivo principale per cui il titolo è sceso”.