Milano-Napoli: il biglietto di sola andata ed il timbro di Maurizio Sarri

Lazio-Milan è finita con un passivo pesantissimo per i rossoneri. La firma di Maurizio Sarri, ed un biglietto per Napoli…

Un crollo netto, inesorabile. Il Milan è caduto sotto i colpi di una Lazio che ha saputo far valere le proprie forze, i propri mezzi. Nonostante l’assenza di un perno fondamentale come Ciro Immobile, i biancocelesti si sono fatti trovare pronti allo scontro diretto contro un Milan che, invece, è finito in balia delle onde mosse dall’uragano capitolino.

Una serata nera per Stefano Pioli, che oggi è costretto a raccogliere i cocci di un vaso distrutto e per il quale non sembra sia facile trovare il modo per rimettere tutto a posto. E non c’è soltanto il passivo, pesantissimo, da analizzare: il 4-0 è una mazzata, ma il Milan esce dall’Olimpico con i dubbi sulla tenuta fisica di Fikayo Tomori (uscito per infortunio) e con la sicura assenza di Bennacer per la prossima sfida contro il Sassuolo (ammonito e diffidato).

Da Milano, insomma, due segnali chiari che arrivano direttamente in quel di Napoli. Prima l’Inter (pari con l’Empoli) ed ora il Milan, entrambe hanno messo su un treno diretto verso Sud le speranze di poter ancora inseguire la squadra di Spalletti. O, quantomeno, di poterlo fare senza patemi d’animo. Perchè, ad oggi, restare sulla scia di un Napoli come quello visto contro la Juve, o poco dopo contro la Salernitana, è impresa ardua.

Milano, Roma e Napoli: ringrazia Luciano Spalletti

Le milanesi hanno perso terreno, la Juventus è vittima delle nefandezze di una gestione amministrativa che ora vede ripercussioni gravi in termini di classifica (e potrebbe non essere finita qui!). A Napoli arriva il treno, quello delle false speranze, delle certezze che si sgretolano, e delle milanesi che cedono sotto i colpi delle avversarie, grandi o piccole che siano.

Stasera il timbro l’ha messo Maurizio Sarri, che con il 4-0 sferrato ai rossoneri ha dato una spallata pesantissima al Milan per la corsa al titolo. Lo stesso Sarri che dopo i 91 punti e lo Scudetto mancato, un po’ ancora oggi ci penserà a quell’annata nefasta che soltanto per un soffio non vide il Napoli festeggiare per la terza volta nella sua storia la vittoria del tricolore.

Ora c’è un’altra storia da raccontare. Il Napoli ha 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Manca un girone intero da giocare, sia chiaro, oltre agli impegni legati a Coppa Italia e Champions. Tutto può succedere, e nessuno può già sparare sentenze definitive. Ma che stasera sia arrivato all’ombra del Vesuvio il vagone delle speranze e delle certezze (direttamente da Milano) questo si, sembra chiaro. Biglietto di sola andata? A deciderlo sarà il Napoli, che ha il destino totalmente nelle sue mani.