“L’avversario peggiore…”: Italia, stavolta i tifosi non accetteranno scuse

In mattina a Nyon il sorteggio per le final four di Nations League. L’Italia se la vedrà con la Spagna, ma ora niente scuse.

I tifosi dell’Italia vogliono tornare a gioire. Dopo aver assistito ad un Mondiale senza azzurro, con la nazionale nostrana lontana dal Qatar, ora si guarda al futuro. Nonostante la mancata qualificazione alla fase a gironi del Mondiale, il progetto Mancini non si è fermato. Tutti sono rimasti al proprio posto, al netto di quello che si sarebbe aspettato qualcuno. Nessuna dimissione, sguardo fermo e testa alta verso il futuro.

Ora, però, è il momento della risposta sul campo. Il credito maturato con la vittoria degli Europei nell’estate del 2021 è ormai finito. Con la final four della Nations League si apre una nuova fase per la nazionale italiana, con Roberto Mancini chiamato a guidare la squadra in maniera attenta e solida.

Italia, sarà sfida con la Spagna: ora niente scuse…

In queste ore è stato reso pubblico il sorteggio per le final four della Nations League: sarà la Spagna la prossima avversaria dell’Italia. Una partita di sicuro complicata, ma dietro la quale non bisognerà nascondersi. Serve un segnale chiaro, un messaggio da inviare ai milioni di tifosi della nazionale che sono rimasti a bocca asciutta durante il Mondiale.

“Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l’avversario peggiore però è anche bello poterli riaffrontare”, il primo commento di Alberico Evani, assistente tecnico del ct Roberto Mancini, dopo il sorteggio di Nyon che si è tenuto questa mattina. “Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League”, ha ancora proseguito Evani andando ad analizzare quella che sarà la partita.

Come detto, però, non è questo il momento di mettere le mani avanti. L’Italia ha bisogno di ridestarsi, riprendere una corsa che ha portato alla vittoria degli Europei poco meno di due anni fa. Con la Spagna la sfida che dovrà per forza di cose riaccendere la passione dei tifosi, per evitare di cadere in un baratro senza fine. L’altra sfida sarà quella giocata tra Olanda e Croazia: appuntamento il 15 giugno per l’Italia, 14 giugno per l’altra sfida.