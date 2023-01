“Ore decisive”: Zaniolo-Milan, viene svelato tutto in diretta

Zaniolo al bivio: il suo futuro si deciderà a brevissimo. Riuscirà a trasferirsi al Milan, o dovrà accettare un’altra destinazione?

Prosegue la telenovela sulla cessione di Nicolò Zaniolo. Il giocatore azzurro ha ormai rotto con Mourinho e la Roma, e vuole andarsene ora, e gennaio. Il problema è trovare il giusto acquirente, perché la punta classe 1999 vorrebbe restare in Italia, ma il club giallorosso vuole una bella somma. E, per adesso, le offerte economicamente migliori sono pervenute solo dall’estero, con molti club di Premier League interessati al ragazzo.

Ricapitoliamo i fatti. La Roma ha delle richieste precise per cedere Zaniolo: 40 milioni e cessione a titolo definitivo, niente prestiti con diritto di riscatto. All’inizio si era parlato di un interesse del Tottenham, ma con l’incertezza sul futuro di Conte e i problemi legati alla diffida di Paratici, la cosa si è arenata. L’arrivo di Danjuma agli Spurs, poi, pare aver chiuso del tutto il discorso. Si era intromesso il Leeds, ma oggi è arrivato anche il Bournemoth.

Quest’ultimo club ha fatto l’offerta giusta per la Roma: 30 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita del 40%. Il problema è che Zaniolo vuole un top club, non due società a rischio retrocessione dalla Premier League. L’unico profilo di questo tipo, al momento, è il Milan, ma l’offerta economica non convince la Roma. Ma non detta l’ultima parola, come ha spiegato in diretta su ‘TVPlay’ il giornalista Enrico de Lellis.

Zaniolo al Milan? L’ultima speranza per i rossoneri

“Zaniolo vuole solo il Milan” ha spiegato il giornalista, ma ovviamente resta l’ostacolo economico. I rossoneri offrono alla Roma 500mila euro subito e 17 milioni col riscatto, decisamente troppo poco per le aspettative giallorosse. Così, l’affare non si farà, ma c’è ancora una possibilità: Cardinale, attuale proprietario del Milan, potrebbe acconsentire a un’offerta maggiore.

“Stanno aspettando il via libera da Cardinale per fare salire a 22 milioni” svela De Lellis. E aggiunge anche che tutto si deciderà nelle prossime 48 o 72 ore: “È impossibile che la Roma ceda Zaniolo lunedì, con 24 ore dalla chiusura del mercato e il sostituto da trovare”. Il tempo stringe, dunque, e c’è il rischio che Zaniolo alla fine possa rimanere nella Capitale.