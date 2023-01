Inzaghi salvato da Lautaro Martinez, ma i tifosi si interrogano

Da pochi minuti è terminato il match tra la Cremonese di Ballardini e l’Inter di Inzaghi con il risultato di 1-2 a favore degli ospiti.

Dopo il ko rimediato la settimana scorsa contro l’Empoli di Paolo Zanetti, e le successive polemiche, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al successo. I nerazzurri, nella gara delle ore 18.00 di oggi, hanno infatti battuto la nuova Cremonese di Davide Ballardini con il risultato di 1-2.

Nonostante il successo finale, l’Inter ha dovuto penare un po’ prima di portare a casa i tre punti punti. A passare in vantaggio, infatti, è stata proprio la Cremonese con il grandissimo gol realizzato da Okereke all’11′. Dopo qualche minuto in cui è rimasta sotto shock, la ‘Beneamata’ è riuscito a trovare il pareggio con Lautaro Martinez, bravissimo a gettarsi sulla ribattuta di Carnesecchi sul tiro a volo di Edin Dzeko.

L’equilibrio della gara, dove entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni per realizzare, è rotto al 65’ da un altro gol di Lautaro Martinez, servito da un’imbucata di Dzeko. Dopo qualche tentativo della Cremonese di pareggiare, l’Inter ha portato a casa tre punti fondamentali. Nonostante il successo, tanti tifosi nerazzurri hanno criticato Simone Inzaghi.

L’Inter vince, ma Simone Inzaghi è comunque criticato dai tifosi nerazzurri: ecco il motivo

Il tecnico nerazzurro, infatti, è finito sotto le mire dei sostenitori interisti soprattutto per aver schierato dal primo minuto Gagliardini e non Asllani. I tifosi dell’Inter, di fatto, si sono chiesti come mai Simone Inzaghi abbia deciso di far giocare un calciatore che ha il contratto di scadenza e non un giovane calciatore acquistato la scorsa estate dall’Empoli proprio per ovviare alle possibili assenze di Marcelo Brozovic.

Al netto delle critiche ricevute, quello di stasera per Simone Inzaghi è comunque un ottimo successo. Con questi tre punti, in attesa delle gare di domani, l’Inter si è infatti portata al secondo posto a dieci punti dal Napoli capolista. La ‘Beneamata’ è attesa adesso da un’altra gara molto importante, ovvero il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.