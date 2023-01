Inter, non solo Skriniar: Inzaghi trema, doppia cessione in arrivo

L’Inter sta valutando una serie di cessioni. Skriniar partirà, ma non è l’unico: addio vicino anche per altri due nerazzurri.

L’Inter riflette sulle prossime operazioni di mercato. L’amministratore delegato Beppe Marotta, in particolare, risulta impegnato soprattutto sulle uscite: sono infatti numerosi i giocatori che, entro la fine del mese di gennaio, potrebbero lasciare la compagnia e trasferirsi altrove. Nell’elenco rientra ad esempio Milan Skriniar, con il quale non è stato trovato l’accordo riguardante il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ma non solo.

La lista dei possibili sacrificati contiene anche il nome di Denzel Dumfries. L’olandese, dopo l’esperienza vissuta al Mondiale con la maglia del Mondiale, è tornato scarico e sta faticando a ritrovare la condizione migliore. Un problema in più da gestire per Simone Inzaghi. Il quale, non a caso, nelle ultime due partite contro il Verona e l’Empoli ha preferito non utilizzarlo lasciandolo in panchina. Nonostante il calo di forma, l’ex Psv Eindhoven continua ad avere un gran numero di ammiratori.

Il Chelsea, il Manchester United ed il Tottenham, in particolare, hanno effettuato i primi sondaggi atti a verificare la fattibilità dell’operazione. I contatti sono destinati ad intensificarsi nei prossimi giorni: la sua agente Rafaela Pimenta infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si trova proprio in Inghilterra per raccogliere le offerte economiche da presentare poi a Marotta.

Inter, Dumfries può partire: lo vuole la Premier League

Il manager nerazzurro, dal canto suo, non ha chiuso alla cessione ma è stato molto chiaro con le pretendenti: per acquistarlo servirà un assegno da almeno 40-50 milioni. Una richiesta, al momento, ritenuta troppo alta tuttavia se ne riparlerà anche perché il club, prima del 30 giugno, sarà obbligato ad effettuare qualche cessione di rilievo. In Premier League Dumfries, autore di 2 reti e 3 assist in 23 apparizioni, può ritrovare Roberto Gagliardini.

Il centrocampista è legato alla società fino a giugno e al termine della stagione le parti divorzieranno. Per l’ex Atalanta, nei giorni scorsi, si era parlato di un interessamento del Monza e della Cremonese ma poi le trattative sono saltate per questioni finanziarie. Nelle ultime ore, invece, è emerso l’interessamento del Nottingham Forest pronto a prenderlo già in questa sessione del mercato. La rivoluzione in casa Inter sta per partire.