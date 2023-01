Inter, ancora guai: l’accordo complica i piani di Marotta

L’Inter osserva da lontano ciò che sta accadendo ed è consapevole che l’accordo raggiunto complica non poco i suoi piani.

L’Inter, oltre a pensare agli impegni di campo, ragiona anche sul mercato. La questione legata al rinnovo di contratto di Milan Skriniar continua a tenere banco, ma non è certamente l’unica esistente. L’accordo raggiunto da un club in particolare, infatti, complica i piani di Marotta e dei nerazzurri.

Il Chelsea, infatti, continua ad investire sul mercato attirando l’attenzione di tutti per i tanti milioni spesi e investiti. Ed è proprio l’ultimo affare in ordine cronologico che non farà felice Beppe Marotta, il quale già prefigurava una trattativa per la sessione estiva di mercato.

I più recenti movimenti del club inglese, difatti, rendono più remota la possibilità che possa essere la cessione di Denzel Dumfries a far rifiatare le casse del club nerazzurro. Dal momento che è stato tutto fatto per un terzino destro in casa dei Blues. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, si complica la cessione (estiva) di Dumfries al Chelsea: i Blues hanno un altro piano

A riferire quali saranno i prossimi movimenti di calciomercato che arriveranno, con la prossima estate, da parte del Chelsea è stato ‘The Athletic’. Perché se nei giorni scorsi sembrava essere stata abbandonata la pista che portava a Malo Gusto, adesso la trattativa sembrerebbe aver ripreso vigore.

Fondamentale sarebbe stata la scelta, da parte dei Blues, di acquistare il suo cartellino adesso per circa 30 milioni di euro ma di lasciarlo in prestito nel suo attuale club, il Lione, in Ligue 1 fino a giugno. Il trasferimento vero e proprio ci sarà infatti solamente in estate. Ma la notizia non fa piacere all’Inter e a Marotta che proprio nella squadra di Premier League avrebbe voluto nei prossimi mesi piazzare il profilo di Denzel Dumfries.