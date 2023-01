La caduta dei giganti: Juve a picco, ad Allegri resta una sola speranza

Momento nero per le big della Serie A alle spalle del Napoli. Dopo il Milan è crollata anche la Juve. Per Allegri una sola speranza…

Il Napoli stasera scenderà in campo per legittimare il primo posto in classifica, solitario e con un margine di vantaggio considerevole rispetto alle inseguitrici. Alle spalle degli azzurri, va detto, le cose non vanno un granché bene. Se è vero che la squadra di Luciano Spalletti continua a legittimare una posizione di classifica invidiabile per numeri e slancio da ormai diversi mesi a questa parte, è altrettanto vero che le altre big della Serie A faticano e non poco.

Questa domenica, in particolare, ha messo in evidenza come nel campionato italiano ci sia una vera e propria ‘Caduta dei giganti’, tanto per citare un grande romanzo di Ken Follett. La Juventus è caduta, in casa, sotto i colpi di un Monza umile ma al tempo stesso solido, furbo e ben quadrato. Un possesso palla invidiabile, una costruzione attenta ed in generale un lavoro certosino di Raffaele Palladino che sul campo è ben visibile.

Il Monza di Palladino è partito proprio con la Juventus in quel 18 settembre che oggi sembra molto lontano: a distanza di poco più di quattro mesi, la gara di ritorno con la Juve certifica il percorso di crescita cominciato con i bianconeri dopo settimane difficili di inizio stagione. Oggi il Monza è all’11^ posto in Serie A, obiettivo impensabile ad inizio settembre.

Juve in caduta libera: l’unica speranza di Allegri

Dopo il Milan, crollato a sua volta sotto i colpi del Sassuolo, è toccato anche alla Juventus dover cedere i tre punti ad una squadra sulla carta nettamente inferiore. Per Massimiliano Allegri un momento nero, con la sua squadra che evidentemente vive anche il contraccolpo psicologico di quello che accade fuori dal rettangolo di gioco. La Juve rischia ulteriori sanzioni, ed è questo un aspetto che evidentemente preoccupa.

Resta una sola speranza per Allegri: i recuperi dagli infortuni. Certo, dalla partita col Monza non arrivano bellissime notizie al di là del risultato (si è fatto male anche Milik), ma con il rientro di Pogba ed un Vlahovic a pieno regime, si spera di poter dare una sterzata anche sotto il punto di vista caratteriale.