“Paura dei…”: Inter, Skriniar vuole andare subito al PSG

Skriniar è diventato un vero e proprio caso per l’Inter: adesso il difensore vorrebbe essere ceduto subito per un motivo in particolare.

L’Inter, domenica 5 febbraio, tornerà in casa a San Siro non per una partita qualsiasi. Perché affronterà, a poca distanza dalla Supercoppa, il Milan nel Derby della Madonnina. Non una gara qualsiasi quindi, ma anche una gara che Skriniar non vorrebbe andare a giocare. Ecco allora cosa sta accadendo con il difensore.

L’Inter si è ritrovata ad affrontare una situazione che, con molta probabilità, non avrebbe mai immaginato potesse accadere. Almeno non con Milan Skriniar, al cui braccio è stata affidata anche la fascia da capitano.

Eppure qualcosa è accaduto nei mesi scorsi e il difensore ha scelto così di cedere alle lusinghe del Paris Saint-Germain. L’Inter attende dal canto suo un’offerta consona alle sue richieste, però adesso potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore. Perché Skriniar avrebbe chiesto la cessione immediata per un motivo nello specifico.

Calciomercato Inter, Skriniar vorrebbe partire subito alla volta del PSG: si parla di paura della reazione dei tifosi

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Al Khelaifi pronto a rilanciare: l’Inter si aspetta una proposta da almeno 15 milioni di euro più 5 di bonus per accontentare anche il difensore, che vuole partire subito. Per il sostituto last minute si guarda in Inghilterra e Spagna“.

E l’Inter non attende altro vista appunto la volontà di partire resa nota proprio dallo stesso Milan Skriniar. Il difensore, attualmente ancora nerazzurro, vorrebbe lasciare quanto prima. Già con questi due ultimi giorni di calciomercato che restano.

I motivi? Ne ha parlato dalla Francia ‘L’Equipe’ rivelando che il giocatore: “Avrebbe paura della reazione dei tifosi e non vorrebbe più indossare la maglia nerazzurra“. Reazione aspra per quanto accaduto, per le dichiarazioni del suo agente arrivate proprio mentre Skriniar lasciava in dieci i suoi contro l’Empoli. Insomma una situazione non semplice che i tifosi, in relazione allo slovacco, non avrebbero mai neanche immaginato.