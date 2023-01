L’Inter ha deciso il dopo Skriniar: due nomi sul taccuino di Marotta

La vicenda relativa al futuro di Milan Skriniar continua a tenere banco in casa Inter. I nerazzurri osservano il mercato.

Questo mese di gennaio è stato abbastanza turbolento in casa Inter. La squadra nerazzurra ha portato a casa grandi vittorie come quella a San Siro sul Napoli capolista o quella che ha regalato la supercoppa nel derby di Riyad. La società deve però fare i conti con situazioni extra calcistiche come quella relativa a Milan Skriniar: il mancato rinnovo del capitano nerazzurro ha scosso i tifosi ed anche i compagni, protagonisti domenica scorsa nel tonfo casalingo contro l’Empoli.

L’espulsione del giocatore slovacco al quarantesimo minuto contro i toscani potrebbe rappresentare l’ultima presenza dell’ormai ex simbolo della squadra milanese. Skriniar ha più volte giurato fedeltà ai campioni di Supercoppa e la storia è finita nel peggiore dei modi. Come sottolineato a più riprese e confermato ieri da Sky il calciatore ha accettato l’offerta del PSG e ora occorre capire solo se Milan andrà via ora oppure a giugno.

Mancano poche ore alla fine del calciomercato invernale e a meno di clamorosi colpi di scena Skriniar resterà fino a giugno. Un rapporto finito male sia con l’Inter che soprattutto con i suoi tifosi. L’ennesima delusione dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, rientrato alla casa madre in una condizione inverosimile e lontana dall’uomo che ha portato lo scudetto. Skriniar si è sempre professato come un grande professionista e non ci sono dubbi su questa, anche in quelli che dovrebbero essere gli ultimi mesi in nerazzurro.

Inter, due nomi per il post Skriniar

L’addio ormai certo del calciatore slovacco cambia i piani della dirigenza nerazzurra ed Ausilio e Marotta devono valutare nomi nuovi per la difesa. Skriniar è stato fondamentale negli ultimi anni per i tre della difesa, prima di Conte e poi di Inzaghi, e la società non può farsi trovare impreparata.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport valuta i nomi per la difesa, soprattutto nell’eventualità Skriniar lasci addirittura in questa sessione di calciomercato. Il Psg offre 10 milioni più bonus, l’Inter è restia a cedere a queste condizioni ma i francesi hanno già l’accordo ed è una situazione che può cambiare ora dopo ora. La società valuta l’ex Milan e ora giovane centrale del Lille Tiago Djalo, da tempo seguito da Ausilio. L’alternativa è il difensore dello United Lindelof, svedese ormai fuori dai piani del club.