Juve, per Allegri l’ennesimo problema di una stagione terribile

Un’altra pessima notizia per la Juve proprio in queste ore. Per Massimiliano Allegri un altro problema al quale far fronte.

Un momento terribile per la Juventus, che ad oggi è costretta a fronteggiare problemi su più fronti. La sconfitta contro il Monza è l’apice di una situazione davvero complessa, che ha preso il sopravvento anche sull’aspetto psicologico di una squadra che adesso ha bisogno di certezze. Certo, andrebbe costruite sul campo anche se le difficoltà sono evidenti.

Per Massimiliano Allegri una sfida difficile, difficilissima. Riuscire a compattare un gruppo che vive un momento cosi delicato, rappresenta un compito arduo. Le questioni societarie di sicuro hanno inciso, e stanno incidendo, in maniera importante ed evidente sulla squadra. I 15 punti di penalizzazione potrebbero rappresentare soltanto una parte delle sanzioni, e questo è il reale problema che oggi pesa sulla testa dei giocatori.

Juve, un altro guaio per Allegri

La speranza di Allegri è quella di poter recuperare anche giocatori che nelle ultime settimane sono stati assenti, o che non ci sono mai stati. Come nel caso di Paul Pogba, che proprio contro il Monza ha guadagnato la prima convocazione dell’anno. Paradossale, considerando che il francese è tornato a Torino per rappresentare un perno centrale del gioco di Allegri. Cosi, fino a questo momento, non è stato. Poi c’è il ritorno in campo di Vlahovic, altro elemento importante per le dinamiche di gioco della Juve.

Al netto dei rientri, però, c’è un altro problema che adesso pesa sulla squadra bianconera. L’ultimo infortunio riguarda Arek Milik, uno che era riuscito a prendersi la squadra sulle spalle a suon di gol. Ora anche per il polacco sono emersi problemi fisici importanti.

“Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”, riporta il comunicato ufficiale della Juventus. “Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”, scrive ancora il comunicato del club. Una pessima notizia, di cui Allegri ad oggi non aveva assolutamente bisogno. Una stagione terrible per Juventus sotto il punto di vista degli infortuni.