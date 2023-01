“Pogba e la Juventus…”: Pimenta, la rivelazione che fa gioire i tifosi

La Juventus ha quest’oggi ricevuto le motivazioni riguardanti la penalizzazione in classifica e poi in diretta è intervenuta l’agente di Paul Pogba.

Quest’oggi la Juventus ha ricevuto da parte della Corte d’Appello le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica di Serie A per la stagione 2022/23 in corso. Dopo queste ultime novità, ha allora così parlato a ‘TvPlay’ l’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta.

Ieri, contro il Monza, Pogba è stato portato da Massimiliano Allegri sulla panchina all’Allianz Stadium. Non è subentrato ma l’impressione è che manchi davvero pochissimo al suo rientro in campo. La Juventus, nonostante tutto lo attende. E proprio quest’oggi ha voluto rispondere ad alcune domande la sua agente.

Sul mercato italiano, Rafaela Pimenta ha affermato in diretta a ‘TvPlay’ in onda su ‘CalcioMercato.it’: “Io sono ottimista, non vedo l’Italia in maniera così tragica. Il calcio italiano è bellissimo, è sempre stato amato. Quando ho iniziato questo lavoro tutti volevano l’Italia, qui l’attrazione è naturale. Penso che si stia passando un periodo di difficoltà, succede. Ma si lavora molto bene e c’è tanto lavoro in Italia”. Ma il suo discorso non è finito qui.

Juventus, l’agente di Pogba parla della situazione vissuta dal club e non solo: le parole di Pimenta a ‘TvPlay’

Su quello che sta accadendo in casa della Juventus, Rafaela Pimenta ha affermato ai microfoni di ‘TV Play’ in onda su ‘Calciomercato.it’: “Prima di tutto io mi auguro che tutto vada bene per tutti. Per il calcio italiano è molto importante che le squadre siano forti, serene e che le cose possano funzionare, come funziona in Premier League”.

“Come avvocato- ha aggiunto – io so quanto è brutto quando uno viene a commentare e parlare sentenze che toccano altre parti. Non possiamo essere superficiali, qualsiasi cosa io possa dire sarebbe superficiali. Per i ragazzi, sicuramente danno tutto l’appoggio possibile alla società, alla giustizia e alla legalità”.

Ma poi è arrivata anche la rivelazione che fa gioire i tifosi: “Paul è sposato con la Juventus, pensiamo alla Juventus“, dichiarazioni forti per un giocatore che è tornato con tante aspettative a Torino e che, almeno per il momento, non ha mai avuto modo di mettersi in mostra.