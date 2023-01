Insulti e minacce per Berardi dopo il Milan: il duro comunicato del Sassuolo

Attimi complicati vissuti da Berardi e dalla sua famiglia subito dopo la vittoria contro il Milan: arriva il comunicato ufficiale del Sassuolo.

Il Milan sta attraversando un periodo di crisi di non poco conto. Dopo la sconfitta arrivata in Supercoppa Italiana, infatti, è arrivata una sonora sconfitta anche contro la Lazio per 4-0. E subito dopo un altro insuccesso contro il Sassuolo, a San Siro, con il match terminato 2-5. I tifosi rossoneri sono amareggiati e senza dubbio arrabbiati per quanto visto in campo, ma ciò non porta assolutamente a giustificare e accettare quanto accaduto con Domenico Berardi. Il club ora prenderà provvedimenti ufficiali.

Il Milan, quindi, in casa propria ha perso contro il Sassuolo e, confermandosi come bestia nera del club rossonero, la differenza l’ha fatta Domenico Berardi. L’attaccante neroverde ha infatti servito tre assist per i suoi compagni e anche segnato un suo personale gol.

Si è potuto perciò parlare di Berardi-show a San Siro, con i tifosi rossoneri che sono rimasti attoniti da quanto accaduto. Ma, subito dopo e tramite il profilo della moglie del calciatore, non si sono fatti attendere gli insulti e le minacce. Il tutto è stato reso noto dalla donna che ha dichiarato anche di aver deciso di voler prendere provvedimenti legali. E, proprio in merito a quanto accaduto, ha parlato in via ufficiale anche il Sassuolo.

Milan-Sassuolo, Berardi nel mirino degli haters: il Sassuolo emana un comunicato ufficiale

Secondo quanto fatto sapere da ‘ANSA’: “Per celebrare il successo del Sassuolo sul campo del Milan con un rotondo 5-2 inflitto dai nero-verdi ai campioni d’Italia, Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi ha pubblicato sul suo profilo ‘Instagram’ una foto con il numero 5 e l’immagine di un televisore sintonizzato sulla sfida di San Siro”.

Proprio questo gesto, si legge ancora su ‘ANSA’: “Ha fatto piovere insulti, parole offensive e minacce su entrambi. Si passa da ‘crepate’, a un ‘se vedo tuo marito lo uccido’, a ‘cornuta’. Messaggi che Fantuzzi ha reso pubblici sempre sul suo profilo ‘Instagram’ aggiungendo la decisione: ‘saranno presi provvedimenti legali‘”.

Quest’oggi allora, proprio per quanto avvenuto al capitano e a sua moglie, il Sassuolo ha preso una decisione netta. Come si legge nel comunicato ufficiale, infatti: “Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico Berardi e sua moglie Francesca. A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza via social!“.