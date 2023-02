Salernitana, ancora speranze per l’arrivo di Verdi? Il piano del club

Ore drammatiche, ieri, prima del gong del calciomercato. L’arrivo di Verdi alla Salernitana sfuma per un bug del server della Lega, ma i granata hanno un piano: ecco quale

Non è stata una sessione di mercato entusiasmante per il campionato italiano, eppure la Salernitana si è messa nuovamente al centro dei riflettori con tante operazioni esotiche e chirurgiche. Dall’arrivo di Ochoa agli arrivi dei solidi Nicolussi-Caviglia, Crnigoj e Troost-Ekong: il lavoro di De Sanctis non è stato semplicissimo, per quanto il giudizio non possa che essere positivo. Anche perché l’ex Roma e Napoli è stato ad un passo persino da un gradito ritorno.

Quale? Quello di Simone Verdi. L’attuale fantasista dell’Hellas Verona era ormai in dirittura d’arrivo per una seconda parentesi a Salerno. E invece, secondo una prima ricostruzione, il suo contratto non sarebbe stato depositato in tempo, a causa di un bug che ha colpito il server su cui si appoggia la Lega Serie A. Un qualcosa di abbastanza singolare, che porta ora i tifosi ad interrogarsi su quale sarà la prossima mossa del club campano: la Salernitana presenterà ricorso oppure lascerà sfumare definitivamente il ritorno di Verdi?

Salernitana, quale futuro per Simone Verdi? Ecco svelato il piano del club granata

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, questo è il piano della Salernitana. Fonti vicine alla trattativa e al club granata ci assicurano: il club non presenterà alcun ricorso. Il motivo è semplice. La società di patron Iervolino risulta non aver ricevuto alcun riscontro alla PEC di richiesta di rimessione in termini. E in accordo con il Torino, che dal canto suo aveva già depositato il suo modulo di rientro, l’intera documentazione firmata del trasferimento è stata comunque depositata via PEC.

Pertanto, si naviga a vista: la Salernitana attende decisioni da parte degli organi competenti, che a breve dovrebbero arrivare puntuali. Si tratta di un caso più unico che raro, con lo stesso calciatore che resterebbe gelato da un eventuale nulla di fatto. Simone Verdi resta in attesa, così come i granata: questo secondo matrimonio tra le parti si farà?