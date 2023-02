Napoli, lo Scudetto e quel messaggio di Careca che De Laurentiis ora ha capito

Primo in classifica e con lo Scudetto nel mirino. Il Napoli guarda con fiducia ai prossimi mesi, e spunta il messaggio a De Laurentiis…

Il Napoli corre, veloce. Il ruolo da capolista, con un vantaggio cosi largo sulla seconda in classifica, è il risultato di un lavoro certosino che comincia lontano nel tempo. Oggi lo Scudetto lo si nomina, all’ombra del Vesuvio, senza quella scaramanzia che fino a qualche anno fa vietava di poterne parlare con leggerezza. Oggi è tutto diverso. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato ampiamente di poter arrivare a quell’obiettivo, importante ed esaltante per una città che sogna nuovamente il tricolore a distanza di 32 anni dall’ultimo vinto con Diego Armando Maradona.

Oggi è lo Stadio a portare quel nome, il pubblico che lo popola vuole onorare il Pibe de Oro ad ogni partita, e si aspetta che anche i giocatori in campo lo facciano. Certo, c’era il campione argentino ma anche altri calciatori straordinari che hanno anche aiutato a portare a casa lo Scudetto per due volte a distanza di pochi anni. Tra loro c’era anche un bomber senza tempo, quel Antônio de Oliveira Filho, meglio noto come Careca: giocatore straordinario che proprio con Diego riuscì ad instaurare un rapporto fantastico.

Napoli, il messaggio di Careca a De Laurentiis: lo Scudetto…

Careca proprio in questi giorni ha fatto visita a Napoli. E’ stato al centro sportivo di Castel Volturno, ha assistito alla partita contro la Roma ed ha respirato quell’aria di festa che, probabilmente, un po’ gli ha ricordato quella magica del suo Napoli. E cosi proprio l’attaccante brasiliano ha fatto un punto con la stampa, come riportato da ‘Legends ci vediamo a Napoli’, trasmissione condotta da Jolanda De Rienzo e Alessandro Renica. Durante questo momento ha parlato anche del grande lavoro fatto a livello societario per instaurare la situazione che oggi si vive all’ombra del Vesuvio.

“De Laurentiis? Questo successo finora è merito di Spalletti, di Giuntoli e del presidente. E’ giusto così, non è la fortuna di trovare gli uomini giusti ma chi lavora lì per la squadra e per vincere sempre”, le parole di Careca ai giornalisti. “Ha trovato Kvaratskhelia e l’ha pagato 10 milioni, ha ceduto Koulibaly e ha preso Kim per 18 milioni. E’ merito anche del presidente che gestisce, ci sta fare i soldi perché il calcio è business – ha ancora detto l’ex bomber – ma è importante aver sostituito nel modo migliore chi è andato via”, le sue parole.

Poi Careca si è soffermato su un incontro avuto qualche anno fa: “Purtroppo non l’ho incontrato. Ma già anni fa l’ho conosciuto all’allora San Paolo e gli dissi che doveva vincere lo scudetto per provare cosa significhi vincere a Napoli”, ha rivelato Careca. “Mi disse ‘chi vuole vincere, voglio sempre competere’. Ma vincendo lo scudetto si guadagna di più. Mi pare che abbia imparato, ho visto il video con i tifosi e penso che l’abbia capito”, le parole dell’ex attaccante del Napoli.

“Vincere lo scudetto qui ne vale dieci altrove. I napoletani sono appassionati per il calcio, sono attaccati e mi auguro che sia così fino alla fine”, ha ancora proseguito Careca. Un messaggio chiaro, quello dell’ex campione, che ad oggi proprio il presidente De Laurentiis sembra aver imparato alla grande.