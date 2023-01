Napoli, colpo sul gong: il prospetto arriva dalla Serie A

Il Napoli lavora sul mercato e porta un rinforzo nella squadra della Primavera: le ultime raccolte da SerieANews.com.

Dopo l’acquisto di Koffi, esterno offensivo prelevato dalla Roma, il Napoli porta a casa un rinforzo per la Primavera. Impegnata nel frattempo nella battaglia per la salvezza con tante squadre in pochi punti, alcune anche di ottimo livello come Milan, Inter e Atalanta.

Il club di De Laurentiis regala a Frustalupi un innesto per il centrocampo, dove Frustalupi al momento non può contare sull’infortunato Iaccarino. Secondo le indiscrezioni raccolte, il Napoli sta definendo nelle ultime ore della sessione invernale della campagna trasferimenti l’acquisto di Simone Bonavita, centrocampista classe ‘2004 in arrivo dall’Inter attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Bonavita all’Inter in questa stagione ha trovato poco spazio, accumulando dieci presenze tra campionato e Youth League di 586 minuti, con un assist realizzato nella partita vinta 4-2 contro il Viktoria Plzen.

Napoli, il nuovo rinforzo per la Primavera: preso Bonavita dall’Inter

Nella scorsa stagione Bonavita, di origini campane (è nato a Caserta ma da bambino si è trasferito con la famiglia in Brianza), ha giocato nella Sampdoria, totalizzando tredici presenze in Primavera e due in Under 18 con un gol a referto. Nel suo percorso può vantare anche sette presenze in Nazionale Under 15. La sua vita è stata sconvolta qualche anno fa dalla tragica morte di suo fratello Elio per un incidente stradale.

Bonavita è un centrocampista centrale che ama muoversi davanti alla difesa, ha visione di gioco, è abbastanza abile in entrambe le fasi. Il Napoli avrà così una risorsa in più per la mediana quando manca poco più di un girone al termine del campionato, sabato ci sarà il giro di boa con la gara in trasferta contro l’Inter, un appuntamento da ex per Bonavita.